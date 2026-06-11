Altında yılının en sert düşüşü! 11 Haziran çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?

Bu küresel gelişmelerin etkisiyle ons altın gün içinde 4.024 dolara kadar gerileyerek Kasım 2025’ten bu yana en düşük seviyesini kaydetti. Küresel piyasadaki bu gerilemeye paralel olarak yurt içinde gram altın da 6.000 TL sınırının altını test etti ve 2026 yılı boyunca elde ettiği kazançların önemli bir bölümünü geri verdi.