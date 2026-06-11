Altında yılının en sert düşüşü! 11 Haziran çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın alım satımı yapacak vatandaşlar ve ekonomi yatırımcıları, küresel ve yerel piyasalardaki hareketlilik nedeniyle güncel rakamları yakından takip ediyor.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
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Altında yılının en sert düşüşü! 11 Haziran çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? - Resim: 1

Altın alım satımı yapacak vatandaşlar ve ekonomi yatırımcıları, küresel ve yerel piyasalardaki hareketlilik nedeniyle güncel rakamları yakından takip ediyor. Haftanın dördüncü işlem gününde, iç ve dış piyasayı doğrudan etkileyen makro ekonomik veriler ve jeopolitik gelişmeler altın fiyatlarında hareketli saatlerin yaşanmasına neden oluyor.

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Altında yılının en sert düşüşü! 11 Haziran çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? - Resim: 2

KÜRESEL GELİŞMELER ONS ALTINI KASIM 2025'TEN BU YANA EN DÜŞÜK SEVİYEYE ÇEKTİ

ABD’de enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde seyretmesi, piyasalarda Fed’in yeniden faiz artırabileceği yönündeki beklentileri güçlendirdi. Bununla birlikte ABD ile İran arasında yeniden tırmanan gerilim de altın piyasasındaki satış baskısını dikey olarak artırdı.

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Altında yılının en sert düşüşü! 11 Haziran çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? - Resim: 3

Bu küresel gelişmelerin etkisiyle ons altın gün içinde 4.024 dolara kadar gerileyerek Kasım 2025’ten bu yana en düşük seviyesini kaydetti. Küresel piyasadaki bu gerilemeye paralel olarak yurt içinde gram altın da 6.000 TL sınırının altını test etti ve 2026 yılı boyunca elde ettiği kazançların önemli bir bölümünü geri verdi.

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Altında yılının en sert düşüşü! 11 Haziran çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? - Resim: 4

GÜNE BAŞLANGIÇ SEVİYELERİ VE ANLIK SEYİR

Baskı altındaki altın piyasasında gram altın yeni güne 6.040 TL seviyesinden, ons altın ise 4.070 dolar düzeyinden işlem görerek başladı. Günün ilk saatleri itibarıyla serbest piyasada ve kuyumcularda geçerli olan net satış listesi ise şu şekilde şekillendi:

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Altında yılının en sert düşüşü! 11 Haziran çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? - Resim: 5

11 Haziran 2026 Perşembe Güncel Altın Satış Fiyatları

Ons Altın Satış Fiyatı: 4.076,72 Dolar

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Altında yılının en sert düşüşü! 11 Haziran çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? - Resim: 6

Gram Altın Satış Fiyatı: 6.038,20 TL

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Altında yılının en sert düşüşü! 11 Haziran çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? - Resim: 7

Çeyrek Altın Satış Fiyatı: 10.069,00 TL

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Altında yılının en sert düşüşü! 11 Haziran çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? - Resim: 8

Yarım Altın Satış Fiyatı: 20.132,00 TL

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Altında yılının en sert düşüşü! 11 Haziran çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? - Resim: 9

Tam Altın Satış Fiyatı: 40.843,05 TL

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Altında yılının en sert düşüşü! 11 Haziran çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? - Resim: 10

Cumhuriyet Altını Satış Fiyatı: 40.169,00 TL

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Altında yılının en sert düşüşü! 11 Haziran çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? - Resim: 11

Gremse Altın Satış Fiyatı: 102.420,83 T

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Altında yılının en sert düşüşü! 11 Haziran çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? - Resim: 12
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