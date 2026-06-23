Altında yön aşağı döndü! 23 Haziran salı gram ve çeyrek altın fiyatları çakıldı
Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar, güne düşüş eğilimiyle başlayan güncel altın fiyatlarını merakla araştırıp takip ediyor. ABD Merkez Bankası’nın bu yıl faiz artırabileceği beklentileriyle doların güçlenmesi, değerli metal üzerinde baskı oluşturarak fiyatların gerilemesine neden oldu.
Haftanın ikinci işlem gününde iç ve dış piyasadaki hareketlilik sürerken, günün ilk saatleri itibarıyla piyasalardaki satış rakamları netleşti.
FED BEKLENTİLERİ ONS ALTINI BASKILIYOR
Küresel piyasalarda doların güç kazanmasıyla birlikte yönünü aşağı çeviren ons altın, güne 4.145 dolar seviyesinden başladı. Dış piyasadaki bu geri çekilme, yurt içinde gram altın ve diğer sarrafiye ürünlerinin fiyatlarına da doğrudan yansıdı.
23 HAZİRAN 2026 GÜNCEL ALTIN SATIŞ FİYATLARI
Vatandaşların ve yatırımcıların günün ilk saatlerinden itibaren yakından takip ettiği piyasalarda güncel altın satış listesi şu şekildedir:
GRAM ALTIN SATIŞ FİYATI: 6.183,56 TL
ÇEYREK ALTIN SATIŞ FİYATI: 10.260,00 TL
YARIM ALTIN SATIŞ FİYATI: 20.476,00 TL
TAM ALTIN SATIŞ FİYATI: 41.268,24 TL
CUMHURİYET ALTINI SATIŞ FİYATI: 40.883,00 TL
GREMSE ALTIN SATIŞ FİYATI: 103.487,06 TL
ONS ALTIN SATIŞ FİYATI: 4.145,48 Dolar