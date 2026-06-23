Altında yön aşağı döndü! 23 Haziran salı gram ve çeyrek altın fiyatları çakıldı

FED BEKLENTİLERİ ONS ALTINI BASKILIYOR

Küresel piyasalarda doların güç kazanmasıyla birlikte yönünü aşağı çeviren ons altın, güne 4.145 dolar seviyesinden başladı. Dış piyasadaki bu geri çekilme, yurt içinde gram altın ve diğer sarrafiye ürünlerinin fiyatlarına da doğrudan yansıdı.