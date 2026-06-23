Altında yön aşağı döndü! 23 Haziran salı gram ve çeyrek altın fiyatları çakıldı

Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar, güne düşüş eğilimiyle başlayan güncel altın fiyatlarını merakla araştırıp takip ediyor. ABD Merkez Bankası’nın bu yıl faiz artırabileceği beklentileriyle doların güçlenmesi, değerli metal üzerinde baskı oluşturarak fiyatların gerilemesine neden oldu.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
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Altında yön aşağı döndü! 23 Haziran salı gram ve çeyrek altın fiyatları çakıldı - Resim: 1

Haftanın ikinci işlem gününde iç ve dış piyasadaki hareketlilik sürerken, günün ilk saatleri itibarıyla piyasalardaki satış rakamları netleşti.

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Altında yön aşağı döndü! 23 Haziran salı gram ve çeyrek altın fiyatları çakıldı - Resim: 2

FED BEKLENTİLERİ ONS ALTINI BASKILIYOR

Küresel piyasalarda doların güç kazanmasıyla birlikte yönünü aşağı çeviren ons altın, güne 4.145 dolar seviyesinden başladı. Dış piyasadaki bu geri çekilme, yurt içinde gram altın ve diğer sarrafiye ürünlerinin fiyatlarına da doğrudan yansıdı.

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Altında yön aşağı döndü! 23 Haziran salı gram ve çeyrek altın fiyatları çakıldı - Resim: 3

23 HAZİRAN 2026 GÜNCEL ALTIN SATIŞ FİYATLARI

Vatandaşların ve yatırımcıların günün ilk saatlerinden itibaren yakından takip ettiği piyasalarda güncel altın satış listesi şu şekildedir:

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Altında yön aşağı döndü! 23 Haziran salı gram ve çeyrek altın fiyatları çakıldı - Resim: 4

GRAM ALTIN SATIŞ FİYATI: 6.183,56 TL

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Altında yön aşağı döndü! 23 Haziran salı gram ve çeyrek altın fiyatları çakıldı - Resim: 5

ÇEYREK ALTIN SATIŞ FİYATI: 10.260,00 TL

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Altında yön aşağı döndü! 23 Haziran salı gram ve çeyrek altın fiyatları çakıldı - Resim: 6

YARIM ALTIN SATIŞ FİYATI: 20.476,00 TL

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Altında yön aşağı döndü! 23 Haziran salı gram ve çeyrek altın fiyatları çakıldı - Resim: 7

TAM ALTIN SATIŞ FİYATI: 41.268,24 TL

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Altında yön aşağı döndü! 23 Haziran salı gram ve çeyrek altın fiyatları çakıldı - Resim: 8

CUMHURİYET ALTINI SATIŞ FİYATI: 40.883,00 TL

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Altında yön aşağı döndü! 23 Haziran salı gram ve çeyrek altın fiyatları çakıldı - Resim: 9

GREMSE ALTIN SATIŞ FİYATI: 103.487,06 TL

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Altında yön aşağı döndü! 23 Haziran salı gram ve çeyrek altın fiyatları çakıldı - Resim: 10

ONS ALTIN SATIŞ FİYATI: 4.145,48 Dolar

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Altında yön aşağı döndü! 23 Haziran salı gram ve çeyrek altın fiyatları çakıldı - Resim: 11
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