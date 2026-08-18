Altında yükseliş 3. gününde! 18 Ağustos 2026 çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?
Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikasına dair beklentilerin şekillenmesi ve faiz artırımı ihtimalinin zayıflamasıyla altın fiyatları yükseliş trendini sürdürüyor.
Yatırımcıların odak noktası bu hafta açıklanacak Fed tutanaklarına çevrilirken, altın üst üste üçüncü işlem gününde de değer kazanmaya devam etti. Güne güçlü bir başlangıç yapan gram altın 6 bin 768 TL, ons altın ise 4 bin 390 dolar seviyesinden işlem görüyor.
18 AĞUSTOS 2026 GÜNCEL ALTIN SATIŞ FİYATLARI
Haftanın ikinci işlem gününde Kapalıçarşı ve serbest piyasada geçerli olan güncel altın satış rakamları şu şekildedir:
Gram Altın: 6.768,98 TL
Çeyrek Altın: 11.011,00 TL
Yarım Altın: 22.016,00 TL
Tam Altın: 43.865,61 TL
Cumhuriyet Altını: 43.871,00 TL
Gremse Altın: 110.000,41 TL
Ons Altın: 4.390,83 Dolar
PİYASALARDA GÖZLER FED TUTANAKLARINDA
Altındaki yukarı yönlü ivmede, Fed'in para politikasında gevşeme sürecine girebileceğine yönelik beklentiler etkili oluyor. Yatırımcılar, bankanın gelecek dönem yol haritasına dair ipuçları barındıran toplantı tutanakları ile küresel makroekonomik verileri yakından izlemeye devam ediyor.