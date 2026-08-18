Altında yükseliş 3. gününde! 18 Ağustos 2026 çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?

Yatırımcıların odak noktası bu hafta açıklanacak Fed tutanaklarına çevrilirken, altın üst üste üçüncü işlem gününde de değer kazanmaya devam etti. Güne güçlü bir başlangıç yapan gram altın 6 bin 768 TL, ons altın ise 4 bin 390 dolar seviyesinden işlem görüyor.