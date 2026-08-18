Altında yükseliş 3. gününde! 18 Ağustos 2026 çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?

Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikasına dair beklentilerin şekillenmesi ve faiz artırımı ihtimalinin zayıflamasıyla altın fiyatları yükseliş trendini sürdürüyor.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
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Altında yükseliş 3. gününde! 18 Ağustos 2026 çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? - Resim: 1

Yatırımcıların odak noktası bu hafta açıklanacak Fed tutanaklarına çevrilirken, altın üst üste üçüncü işlem gününde de değer kazanmaya devam etti. Güne güçlü bir başlangıç yapan gram altın 6 bin 768 TL, ons altın ise 4 bin 390 dolar seviyesinden işlem görüyor.

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Altında yükseliş 3. gününde! 18 Ağustos 2026 çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? - Resim: 2

18 AĞUSTOS 2026 GÜNCEL ALTIN SATIŞ FİYATLARI

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Altında yükseliş 3. gününde! 18 Ağustos 2026 çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? - Resim: 3

Haftanın ikinci işlem gününde Kapalıçarşı ve serbest piyasada geçerli olan güncel altın satış rakamları şu şekildedir:

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Altında yükseliş 3. gününde! 18 Ağustos 2026 çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? - Resim: 4

Gram Altın: 6.768,98 TL

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Altında yükseliş 3. gününde! 18 Ağustos 2026 çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? - Resim: 5

Çeyrek Altın: 11.011,00 TL

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Altında yükseliş 3. gününde! 18 Ağustos 2026 çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? - Resim: 6

Yarım Altın: 22.016,00 TL

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Altında yükseliş 3. gününde! 18 Ağustos 2026 çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? - Resim: 7

Tam Altın: 43.865,61 TL

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Altında yükseliş 3. gününde! 18 Ağustos 2026 çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? - Resim: 8

Cumhuriyet Altını: 43.871,00 TL

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Altında yükseliş 3. gününde! 18 Ağustos 2026 çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? - Resim: 9

Gremse Altın: 110.000,41 TL

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Altında yükseliş 3. gününde! 18 Ağustos 2026 çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? - Resim: 10

Ons Altın: 4.390,83 Dolar

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Altında yükseliş 3. gününde! 18 Ağustos 2026 çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? - Resim: 11

PİYASALARDA GÖZLER FED TUTANAKLARINDA

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Altında yükseliş 3. gününde! 18 Ağustos 2026 çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? - Resim: 12

Altındaki yukarı yönlü ivmede, Fed'in para politikasında gevşeme sürecine girebileceğine yönelik beklentiler etkili oluyor. Yatırımcılar, bankanın gelecek dönem yol haritasına dair ipuçları barındıran toplantı tutanakları ile küresel makroekonomik verileri yakından izlemeye devam ediyor.

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