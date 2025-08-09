Altında yükseliş başladı: İslam Memiş gram altında 6 bin TL için tarih verdi!

ABD Merkez Bankası Fed’in eylül ayında 25 baz puanlık faiz indirimi yapması beklentisiyle, yıl sonunda bir faiz indirimi daha gelebileceğini söyleyen Memiş, 2026 yılında Fed’in beş kez faiz indirimi yapabileceğini belirtti. Bu durumun altın fiyatlarını destekleyeceğini vurguladı.