Altında yükseliş başladı: İslam Memiş gram altında 6 bin TL için tarih verdi!
Finans Analisti İslam Memiş, altın fiyatlarında yeniden yükseliş eğiliminin başladığını belirtti. Yatırımcılara satış için acele etmemeleri uyarısında bulunan Memiş, gram altının 6 bin lira seviyesine ulaşması için tarih verdi.
Geçtiğimiz hafta perşembe gününe kadar altın fiyatlarında düşüş gözlenirken, cuma günü açıklanan ABD tarım dışı istihdam verisi sonrası fiyatlar tekrar yükselişe geçti.
İslam Memiş’in değerlendirmelerine göre ons altında 3.385 dolar direnç, 3.305 dolar destek seviyeleri izleniyor. Gram altında ise 4.450 lira direnç, 4.350 lira destek noktaları öne çıkıyor.
Jeopolitik gerilimler ve küresel ekonomik belirsizliklerin altın fiyatlarında sert dalgalanmalara yol açtığını ifade eden Memiş, yıl sonuna kadar gram altında 4.500 lira, ons altında ise 3.500 dolar seviyelerinin görülebileceğini öngörüyor.
ABD Merkez Bankası Fed’in eylül ayında 25 baz puanlık faiz indirimi yapması beklentisiyle, yıl sonunda bir faiz indirimi daha gelebileceğini söyleyen Memiş, 2026 yılında Fed’in beş kez faiz indirimi yapabileceğini belirtti. Bu durumun altın fiyatlarını destekleyeceğini vurguladı.
Memiş, gram altında 2026 hedefini 6.000 lira, ons altında ise 4.250 dolar olarak açıkladı.
Yatırımcılara tavsiyelerde bulunan Memiş, “Nakit ihtiyacı olmayanlar satış için acele etmemeli. Kasım ayına kadar fiyatlarda dalgalanma sürebilir.” dedi.
Ayrıca altın fiyatlarının yüksek olması nedeniyle yatırım yapamayanlar için gümüşün uzun vadeli önemli bir yatırım aracı olacağını söyledi.
Gram altının yıl sonunda 4.500 lira seviyesine ulaşabileceğini, ancak 5.000 lira seviyesinin yalnızca savaş ve küresel krizler gibi olağanüstü koşullarda mümkün olacağını ifade etti.
Güncel Altın Fiyatları (9 Ağustos 2025)
Gram altın: Alış 4.443 TL – Satış 4.444 TL (Önceki kapanış: 4.434 TL)
Çeyrek altın: Alış 7.229 TL – Satış 7.301 TL (Önceki kapanış: 7.286 TL)
Yarım altın: Alış 14.458 TL – Satış 14.602 TL (Önceki kapanış: 14.572 TL)
Tam altın: Alış 28.486 TL – Satış 29.041 TL (Önceki kapanış: 28.867 TL)
Ata altın: Alış 29.377 TL – Satış 30.110 TL (Önceki kapanış: 29.929 TL)
Cumhuriyet altını: Alış 28.827 TL – Satış 29.070 TL (Önceki kapanış: 29.011 TL)