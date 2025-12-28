Altında yükseliş hızlandı: 28 Aralık 2025 güncel çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları
Altın piyasasında dalgalı seyir sürüyor. Gram altın ve çeyrek altın başta olmak üzere güncel alış–satış fiyatları merak ediliyor. İşte 28 Aralık altın fiyatları listesi.
GRAM ALTIN
Alış fiyatı: 6.249,70 TL
Satış fiyatı: 6.250,52 TL
22 AYAR BİLEZİK
Alış fiyatı: 5.754,28 TL
Satış fiyatı: 5.784,68 TL
ALTIN (ONS)
Alış fiyatı: 4.530,88 $
Satış fiyatı: 4.531,47 $
GREMSE ALTIN
Alış fiyatı: 101.062,91 TL
Satış fiyatı: 103.392,33 TL
CUMHURİYET ALTINI
Alış fiyatı: 40.442,00 TL
Satış fiyatı: 41.195,00 TL
YARIM ALTIN
Alış fiyatı: 20.209,00 TL
Satış fiyatı: 20.692,00 TL
ÇEYREK ALTIN
Alış fiyatı: 10.114,00 TL
Satış fiyatı: 10.349,00 TL
TAM ALTIN
Alış fiyatı: 40.425,16 TL
Satış fiyatı: 41.230,46 TL
ATA ALTIN
Alış fiyatı: 41.688,45 TL
Satış fiyatı: 42.748,14 TL