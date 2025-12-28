Altında yükseliş hızlandı: 28 Aralık 2025 güncel çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları

Altın piyasasında dalgalı seyir sürüyor. Gram altın ve çeyrek altın başta olmak üzere güncel alış–satış fiyatları merak ediliyor. İşte 28 Aralık altın fiyatları listesi.

Ebru Gül Müezzinoğlu
Yayınlanma: Güncellenme:
Altında yükseliş hızlandı: 28 Aralık 2025 güncel çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları

GRAM ALTIN

Alış fiyatı: 6.249,70 TL
Satış fiyatı: 6.250,52 TL

Altında yükseliş hızlandı: 28 Aralık 2025 güncel çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları

22 AYAR BİLEZİK

Alış fiyatı: 5.754,28 TL
Satış fiyatı: 5.784,68 TL

Altında yükseliş hızlandı: 28 Aralık 2025 güncel çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları

ALTIN (ONS)

Alış fiyatı: 4.530,88 $
Satış fiyatı: 4.531,47 $

Altında yükseliş hızlandı: 28 Aralık 2025 güncel çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları

GREMSE ALTIN

Alış fiyatı: 101.062,91 TL
Satış fiyatı: 103.392,33 TL

Altında yükseliş hızlandı: 28 Aralık 2025 güncel çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları

CUMHURİYET ALTINI

Alış fiyatı: 40.442,00 TL
Satış fiyatı: 41.195,00 TL

Altında yükseliş hızlandı: 28 Aralık 2025 güncel çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları

YARIM ALTIN

Alış fiyatı: 20.209,00 TL
Satış fiyatı: 20.692,00 TL

Altında yükseliş hızlandı: 28 Aralık 2025 güncel çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları

ÇEYREK ALTIN

Alış fiyatı: 10.114,00 TL
Satış fiyatı: 10.349,00 TL

Altında yükseliş hızlandı: 28 Aralık 2025 güncel çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları

TAM ALTIN

Alış fiyatı: 40.425,16 TL
Satış fiyatı: 41.230,46 TL

Altında yükseliş hızlandı: 28 Aralık 2025 güncel çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları

ATA ALTIN

Alış fiyatı: 41.688,45 TL
Satış fiyatı: 42.748,14 TL

