Altında yükseliş sürecek mi? Kapalıçarşı esnafı açıkladı

2 bin 782 doları aşan ons altın, gram altına yükseliş olarak yansıdı. Gram altın 3 bin 180 liraya yükselerek tüm zamanların rekorunu kırdı.

YÜKSELİŞ SÜRECEK Mİ?

Kapalıçarşı kuyumcuları yükselişin devam edeceğini söyledi ve yıl sonunda gram altının TL bazında 3 bin 300 TL'ye ulaşabileceğini belirtti. Kapalıçarşı'da gram altın 3 bin 180 TL, çeyrek altın 5 bin 150 TL, yarım altın 10 bin 300 TL, tam altın ise 20 bin 600 TL'den satılıyor.

GRAM ALTININ YÖNÜ

Altının yükselmesindeki en büyük sebebin İsrail'in saldırıları olduğunu vurgulayan Kapalıçarşı esnafı Engin Baş, şu ifadeleri kullandı:

"Savaş olduğu sürece yatırımcılar güvenli liman olarak gördüğü altına talep gösteriyor. Dolayısıyla rekor görmeye devam edeceğiz. TL bazında gram altın 3 bin 180 TL civarında. Altının ons fiyatı dün akşamdan itibaren yükselişe geçti. Şu sıralar altının ons fiyatı 2 bin 782 dolar. İnşallah altın fiyatı düşer, vatandaş rahatça alışveriş yapabilir. Sene sonu gram altın fiyatının 3 bin 300 TL olacağını öngörüyorum. Vatandaş en çok gram altın ve çeyrek altına yöneliyor."

'ALTIN GÜVENLİ LİMAN'

Altının güne yeni rekorla başladığını ifade eden Kapalıçarşı esnafı Tunahan Sarı ise, şu ifadeleri kullandı: