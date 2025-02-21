Altında yükseliş sürüyor: Gram fiyatı 3 bin 430 liraya ulaştı

Altının gram fiyatı, dün ons altındaki yükselişe paralel olarak değer kazandı ve günü 3 bin 428 liradan tamamladı. Yeni güne de yükselişle başlayan gram altın, saat 09.40 itibarıyla 3 bin 430 lira seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 5 bin 790 liradan, Cumhuriyet altını ise 23 bin 80 liradan satılıyor.