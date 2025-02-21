Altında yükseliş sürüyor: Gram fiyatı 3 bin 430 liraya ulaştı
Altın fiyatları yükseliş trendine devam ediyor. Gram altın 3 bin 430 liradan işlem görürken, çeyrek altın 5 bin 790 liraya, Cumhuriyet altını ise 23 bin 80 liraya ulaştı. Küresel piyasalardaki gelişmeler altın fiyatlarını nasıl etkileyecek? Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? İşte detaylar...
Altının gram fiyatı, dün ons altındaki yükselişe paralel olarak değer kazandı ve günü 3 bin 428 liradan tamamladı. Yeni güne de yükselişle başlayan gram altın, saat 09.40 itibarıyla 3 bin 430 lira seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 5 bin 790 liradan, Cumhuriyet altını ise 23 bin 80 liradan satılıyor.
ONS ALTIN REKOR TAZELEDİ, SONRA GERİLEDİ
Dün ons altın, 2 bin 954,89 dolarla tarihi zirvesine ulaştıktan sonra 2 bin 938 dolardan kapanış yaptı. Şu sıralarda ise yüzde 0,3 değer kaybıyla 2 bin 930 dolar seviyesinde işlem görüyor.
KÜRESEL GELİŞMELER PİYASALARI ETKİLİYOR
Altın fiyatlarının yükselişinde ABD'nin ekonomi politikaları ve enflasyonist baskılara dair endişeler etkili olmaya devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada'ya yönelik esprili mesajı ve Rusya-Ukrayna savaşına dair belirsizlikler piyasalar üzerinde etkisini sürdürüyor.
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz, Trump yönetiminin Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin müzakere sürecine yanaşmamasından dolayı hayal kırıklığı yaşadığını belirtti. Analistler, küresel politik belirsizliklerin ve Trump yönetiminin dış politikadaki hamlelerinin, yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelmesine neden olduğunu vurguluyor.
GÖZLER EKONOMİK VERİLERDE
Bugün yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi, yurt dışında ise küresel imalat ve hizmet sektörü PMI verileri takip edilecek. ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi ve ikinci el konut satışları da yatırımcıların radarında olacak.
İşte 21 Şubat 2025 güncel altın fiyatları:
GRAM ALTIN
Alış 3.431,31
Satış 3.432,02
ÇEYREK ALTIN
Alış 5.761,00
Satış 5.814,00
YARIM ALTIN
Alış 11.522,00
Satış 11.627,00
CUMHURİYET ALTINI
Alış 22.974,00
Satış 23.159,00
ONS ALTIN
Alış 2.930,70
Satış 2.931,07