Altında zirve sonrası geri çekilme! 23 Temmuz 2026 çeyrek, yarım ve gram altın bugün kaç TL oldu?
Altın alım satımı yapacaklar, vatandaşlar ve yatırımcılar merakla güncel altın fiyatlarını araştırıp takip etmeye devam ediyor.
İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla izlenirken, vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren "Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?", "Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu?", "Yarım altın bugün kaç lira?" sorularına yanıt arıyor.
Altın fiyatları, önceki işlem gününde ulaştığı son iki haftanın en yüksek seviyesinden geri çekilirken, piyasaların dikkati gelecek hafta gerçekleştirilecek Fed toplantısına yöneldi. İşte 23 Temmuz 2026 Perşembe gününün ilk saatlerinde çeyrek, ons, gram, yarım, tam, Cumhuriyet ve gremse altın güncel satış fiyatları...
GRAM VE ONS ALTIN GÜNE NASIL BAŞLADI?
Güne geri çekilme hareketiyle başlayan gram altın 6.270 TL seviyesinden, ons altın ise 4.124 dolar seviyesinden güne merhaba dedi. Piyasalarda Fed toplantısı öncesi şekillenen satış fiyatı tablosu netleşti.
23 TEMMUZ 2026 PERŞEMBE GÜNCEL ALTIN SATIŞ FİYAT LİSTESİ
Günün ilk saatleri itibarıyla serbest piyasada geçerli olan güncel altın satış fiyatları şu şekildedir:
Gram altın satış fiyatı: 6.270,26 TL
Çeyrek altın satış fiyatı: 10.261,00 TL
Yarım altın satış fiyatı: 20.535,00 TL
Tam altın satış fiyatı: 41.106,65 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı: 40.876,00 TL
Gremse altın satış fiyatı: 103.081,86 TL
Ons altın satış fiyatı: 4.124,93 dolar