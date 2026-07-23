Altında zirve sonrası geri çekilme! 23 Temmuz 2026 çeyrek, yarım ve gram altın bugün kaç TL oldu?

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla izlenirken, vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren "Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?", "Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu?", "Yarım altın bugün kaç lira?" sorularına yanıt arıyor.