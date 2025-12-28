Altından bile fazla kazandırdı: 2025 yılının getiri şampiyonu açıklandı

Emtia piyasalarında, Noel haftasında ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimlerine devam edileceği beklentileri ve dolar endeksindeki değer kaybı fiyatlamaları destekledi. Bu gelişmelerle birlikte finansal yatırım araçlarının 2025 yılı getirileri netleşirken, değerli metaller öne çıktı.

Analistler, Noel tatili nedeniyle haftanın son iki iş gününde işlem hacminin düşük seyretmesinin fiyat dalgalanmalarını genişletebildiğini belirtti. Fed’e ilişkin gevşeme beklentileri ile ABD ekonomisinin güçlü kalmaya devam ettiğine işaret eden makro veriler risk iştahını canlı tuttu.

ABD ekonomisi verilerine göre üçüncü çeyrekte yüzde 4,3 ile beklentilerin üzerinde büyürken sanayi üretimi kasımda artış gösterdi. ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi haftayı yüzde 4,14 seviyesinden tamamlarken, dolar endeksi yüzde 0,6 düşüşle 98,1 seviyesinde gerçekleşti.

Değerli metaller, Fed’in faiz indirimi beklentileri, ekonomik belirsizlikler ve jeopolitik risklerle güvenli liman talebinin artmasıyla desteklendi. Arz ve talep beklentileri de altın dışındaki sanayi metallerine pozitif katkı sağladı.

Özellikle Hindistan ve Çin’den gelen haber akışının etkisiyle gümüş talebinde artış görüldü. Hindistan’da emeklilik fonlarının portföylerinin belirli bir kısmını altın ve gümüş ETF’lerine ayırabilmesine izin verilmesi, talebi güçlendirdi. Çin’in gümüş ihracatını devlet ticareti kapsamına alması da fiziksel piyasada arzın sıkılaşabileceği beklentisini artırdı.

YILIN GETİRİ ŞAMPİYONU

Bu gelişmelerle birlikte gümüş ons fiyatı hafta içinde 79,3 dolara çıkarak rekor tazeledi ve haftayı 79,2 dolardan tamamladı. Gümüş, yılbaşından bu yana ons bazında yüzde 171,5 artışla yıllık bazda en çok değer kazanan değerli metal oldu.

Aynı dönemde diğer yatırım araçlarının getirileri şöyle gerçekleşti:

– Borsada kazanç: yüzde 14,57

– Dolar getirisi: yüzde 21,39

Altının ons fiyatı hafta içinde 4 bin 549,9 dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü ve haftayı 4 bin 533 dolardan tamamladı. Yıllık bazda altın yüzde 72,8 değer kazandı.

Platinin ons fiyatı hafta içinde 2 bin 474,36 dolara çıkarak rekor seviyeyi gördü ve haftayı 2 bin 426,42 dolardantamamladı. Platinin yıllık yükselişi yüzde 167,9 oldu.

Paladyum fiyatları da yıl sonunda toparlanma sinyalleri verdi. Otomotiv sanayisinde kullanılan paladyumun ons fiyatı 1965,61 doları görerek Aralık 2022’den bu yana en yüksek seviyeye ulaşırken, haftayı 1929,67 dolardan tamamladı. Paladyumun yıllık getirisi yüzde 111,2 oldu.

Değerli metallerde bu hafta ons bazında fiyat değişimleri şöyle oldu:

– Platin: yüzde 24,5 artış

– Gümüş: yüzde 17,9 artış

– Paladyum: yüzde 13 artış

– Altın: yüzde 4,5 artış

Baz metaller de Noel haftasında işlem hacmi düşmesine rağmen genel olarak pozitif seyretti; alüminyum hariç diğerleri yükseldi.

– Nikel: yüzde 5,1

– Bakır: yüzde 2,5

– Kurşun: yüzde 0,6

– Çinko: yüzde 0,4

– Alüminyum: yüzde 0,1 değer kaybetti.

PETROL VE DİĞER EMTİALAR

Petrol fiyatları Noel haftasında ABD ile Venezuela arasındaki gerilim nedeniyle arz endişeleri ve ABD’den gelen güçlü büyüme verilerinin etkisiyle pozitif seyretti. Brent petrolün varil fiyatı haftalık bazda yüzde 0,5 artış gösterdi.

ABD doğal gaz fiyatları, ılıman hava tahminleri ve yüksek üretim görünümü ile düşüş kaydetti. Küresel LNG tarafında Rusya’nın kapasite hedeflerini ertelemesi yatırımcıların odağında yer aldı.

TARIM EMTİALARI

Tarım emtialarında Karadeniz Bölgesi’ndeki jeopolitik gelişmeler lojistik riskleri artırdı. ABD Tarım Bakanlığı’nın raporlarında arz tahminleri, pirinç hariç tarım emtialarının haftayı pozitif tamamlamasını sağladı.

Kentlerde buğday, soya fasulyesi ve mısır fiyatları yükselirken, pirinç yatay seyretti. Kahve, şekersiz hava koşulları ve arz endişeleri ile destek buldu; diğer tarım emtiaları haftayı artıda tamamladı.