Altın–gümüş rasyosu patladı! İslam Memiş kazanç kapısını gösterdi

Altın ve gümüş piyasasında dalgalanma sürerken, finans analisti İslam Memiş’ten dikkat çeken bir uyarı geldi. Memiş, yalnızca gram ve ons fiyatlarının takip edilmesinin yetersiz olduğunu belirterek, yatırımcıların mutlaka altın–gümüş rasyosunu bilmesi gerektiğini söyledi.

KAZANÇ SAĞLAMA YÖNTEMİ

Haber Global canlı yayınında konuşan Memiş, altın ve gümüş arasındaki fiyat ilişkisinin yatırımcıya önemli fırsatlar sunduğunu ifade etti. Rasyo işlemini, “altını gümüşle, gümüşü altınla takas ederek kazanç sağlama yöntemi” olarak tanımlayan Memiş, bu sistemde hiçbir zaman açıkta kalınmadığını vurguladı.

Memiş, şunları söyledi:

“Bugün altın–gümüş rasyosu 79–80 seviyesinde. Nisan ayında 106’ydı. Rasyo 100’den 80’e düştüğünde, elinizdeki 1 kilo altınla aldığınız gümüş miktarı değişiyor. Nisan’da 1 kilo altınla 100 kilo gümüş alıyordunuz; bugün aynı altın sadece 80 kilo eder. Aradaki 20 kilo gümüş yatırımcının kazancıdır. Bu yöntemle çok ciddi paralar kazanılabilir.”

UZUN VADEDE KAZANÇ FIRSATI

Memiş’e göre altın ve gümüş yatırımlarında kritik nokta, rasyonun gidişatını doğru okumak. Rasyo düşüş trendindeyse, altının gümüşe çevrilmesinin uzun vadede kazanç fırsatı sunduğunu belirten Memiş, şu örneği paylaştı:

“Bugün 1 kilogram altın verip 80 kilo gümüş aldığınızı düşünün. Eğer rasyo 70’e düşerse, gümüşünüz altına göre değer kazanır ve ekstra 10 kilo gümüş elde etmiş olursunuz. Ama rasyo yükselirse kayıp yaşarsınız. Bu nedenle rasyonun teknik olarak nereye gideceğini takip etmek çok önemli.”

EN BÜYÜK AVANTAJ NE?

Rasyo işleminin en büyük avantajının, Türk lirası veya döviz kullanmadan yalnızca iki emtia arasındaki takasla kazanç sağlanması olduğunu belirten Memiş, son aylardaki değişime dikkat çekti:

“Nisan ayında rasyo 106 seviyesindeydi, bugün 80. Aradaki fark 26 kilo gümüş demek. Yani 1 kilo altınla, yalnızca rasyo hareketinden 26 kilogram gümüş kazanan yatırımcılar oldu. Bu büyük bir para.”

Memiş, altın ve gümüş yatırımcılarının klasik fiyat takip alışkanlıklarını bırakarak rasyoyu mutlaka dikkate alması gerektiğini belirterek sözlerini tamamladı:

“Altın–gümüş rasyosu yatırımın bonus kazancıdır. Sadece fiyat artışlarından değil, iki emtiayı takas ederek de para kazanılabileceğini bilmek gerekiyor.”

Kaynak