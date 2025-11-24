Altını bile solladı! Son 5 yılın kazanç şampiyonu belli oldu

Son beş yıllık dönemdeki yatırım araçlarının getiri karşılaştırmalı tablosu açıklandı

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma:
Altını bile solladı! Son 5 yılın kazanç şampiyonu belli oldu - Resim: 1

Son 5 yıllık süre zarfındaki yatırım araçlarının getirileri incelendi. Oluşturulan bu tablo, yüksek enflasyonun yaşandığı ekonomik koşullarda varlık sınıflarının gösterdiği gerçek performansın anlaşılması açısından yatırımcılara kritik ipuçları sunuyor.

1 11
Altını bile solladı! Son 5 yılın kazanç şampiyonu belli oldu - Resim: 2

BİTCOİN %2.730'LUK GETİRİYLE ZİRVEDE

Yatırım araçları arasında TL bazında yapılan getiri kıyaslamasında, Bitcoin'in performansı tüm dikkatleri üzerine çekti. Kripto paraların lideri, bu 5 yıllık periyotta yüzde 2.730’luk inanılmaz bir kazanç sağlayarak, geleneksel ve diğer popüler tüm yatırım sınıflarını ezdi geçti.

2 11
Altını bile solladı! Son 5 yılın kazanç şampiyonu belli oldu - Resim: 3

ALTIN İKİNCİLİĞE GERİLEDİ

Geleneksel olarak en güvenli limanlardan biri kabul edilen Altın, bu beş yıllık dönemde elde ettiği getiri oranıyla ikinciliğe gerilemek durumunda kaldı.

3 11
Altını bile solladı! Son 5 yılın kazanç şampiyonu belli oldu - Resim: 4

İşte Ekonomim'e göre, son 5 yılın en çok kazandıran yatırım araçları:

4 11
Altını bile solladı! Son 5 yılın kazanç şampiyonu belli oldu - Resim: 5

7. Euro %438

5 11
Altını bile solladı! Son 5 yılın kazanç şampiyonu belli oldu - Resim: 6

6. Dolar %450

6 11
Altını bile solladı! Son 5 yılın kazanç şampiyonu belli oldu - Resim: 7

5. BIST100 %743

7 11
Altını bile solladı! Son 5 yılın kazanç şampiyonu belli oldu - Resim: 8

4. Nasdaq100 %1.019

8 11
Altını bile solladı! Son 5 yılın kazanç şampiyonu belli oldu - Resim: 9

3. Gram Gümüş %1.080

9 11
Altını bile solladı! Son 5 yılın kazanç şampiyonu belli oldu - Resim: 10

2. Gram Altın %1.107

10 11
Altını bile solladı! Son 5 yılın kazanç şampiyonu belli oldu - Resim: 11

1. Bitcoin %2.730

11 11
bitcoin gram altın Gümüş