Altını bile solladı! Son 5 yılın kazanç şampiyonu belli oldu
Son beş yıllık dönemdeki yatırım araçlarının getiri karşılaştırmalı tablosu açıklandı
Son 5 yıllık süre zarfındaki yatırım araçlarının getirileri incelendi. Oluşturulan bu tablo, yüksek enflasyonun yaşandığı ekonomik koşullarda varlık sınıflarının gösterdiği gerçek performansın anlaşılması açısından yatırımcılara kritik ipuçları sunuyor.
BİTCOİN %2.730'LUK GETİRİYLE ZİRVEDE
Yatırım araçları arasında TL bazında yapılan getiri kıyaslamasında, Bitcoin'in performansı tüm dikkatleri üzerine çekti. Kripto paraların lideri, bu 5 yıllık periyotta yüzde 2.730’luk inanılmaz bir kazanç sağlayarak, geleneksel ve diğer popüler tüm yatırım sınıflarını ezdi geçti.
ALTIN İKİNCİLİĞE GERİLEDİ
Geleneksel olarak en güvenli limanlardan biri kabul edilen Altın, bu beş yıllık dönemde elde ettiği getiri oranıyla ikinciliğe gerilemek durumunda kaldı.
İşte Ekonomim'e göre, son 5 yılın en çok kazandıran yatırım araçları:
7. Euro %438
6. Dolar %450
5. BIST100 %743
4. Nasdaq100 %1.019
3. Gram Gümüş %1.080
2. Gram Altın %1.107
1. Bitcoin %2.730