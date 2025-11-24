Altını bile solladı! Son 5 yılın kazanç şampiyonu belli oldu

BİTCOİN %2.730'LUK GETİRİYLE ZİRVEDE

Yatırım araçları arasında TL bazında yapılan getiri kıyaslamasında, Bitcoin'in performansı tüm dikkatleri üzerine çekti. Kripto paraların lideri, bu 5 yıllık periyotta yüzde 2.730’luk inanılmaz bir kazanç sağlayarak, geleneksel ve diğer popüler tüm yatırım sınıflarını ezdi geçti.