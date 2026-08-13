Altını bozdurmadan önce dikkat! Uzmanlar bu detaylara işaret etti

"TEK BİR DOĞRU ZAMANDAN SÖZ ETMEK ZOR"

Piyasadaki hareketliliğin yatırımcıların kararlarına etkilerini değerlendiren Altın Anne Kurumsal İletişim Sorumlusu Ecem Karaman, bozdurma sürecinin dikkatli analiz edilmesi gerektiğini vurguladı. Karaman, "Altın fiyatlarının yükseldiği dönemlerde tüketicilerin en çok merak ettiği konulardan biri, bozdurma için doğru zamanın ne olduğudur. Ancak burada tek bir doğru zamandan söz etmek yerine, kişinin ihtiyacını ve altını hangi gaye ile biriktirdiğini değerlendirmesi daha önemli. Fiyat hareketlerinin yanı sıra ürünün gerçek bozdurma değerinin bilinmesi, daha sağlıklı bir karar verilmesine yardımcı olacaktır" açıklamasını yaptı.