Altını da doları da solladı: İşte haftanın en çok kazandıran yatırım aracı
Mayıs ayının ilk haftasında yatırım araçlarının performansı netleşti. Borsa yükselişini sürdürürken altın, dolar, euro ve fon piyasalarında da dikkat çeken hareketlilik yaşandı. Haftanın en çok kazandıran yatırım aracı da belli oldu.
BIST 100 endeksi, hafta içinde en düşük 14.321,03 ve en yüksek 15.167,10 puanı gördü. Endeks, önceki hafta kapanışına göre yüzde 4,29 oranında bir yükseliş kaydederek haftayı 15.062,65 puandan tamamladı.
Gram altın fiyatlarında son durum
Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yükselişe geçti. Gram altın, yüzde 3,19 artış göstererek 6 bin 918 lira seviyesine ulaştı.
Çeyrek ve Cumhuriyet altını ne kadar oldu?
Çeyrek altın bu hafta yüzde 3,19 artışla 11 bin 588 liraya yükseldi. Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 3,17 değer kazanarak 46 bin 601 lira oldu.
Dolar ve Euro haftayı nasıl tamamladı?
Döviz kurlarında da yukarı yönlü bir seyir izlendi. ABD doları yüzde 0,40artarak 45,3650 liraya çıkarken, Euro yüzde 1,15 yükselişle 53,4640 lira seviyesinden haftayı kapattı.
Yatırım ve emeklilik fonları kazandırdı mı?
Bu hafta yatırım fonları yüzde 2,27, emeklilik fonları ise yüzde 2,54oranında değer kazandı. Yatırım fonları kategorisinde en yüksek kazanç yüzde 4,65 ile "Hisse Senedi Fonları" grubunda görüldü.
En çok hangi yatırım aracı kazandırdı?
Mayıs ayının ilk haftasında ana yatırım araçları arasında en yüksek getiriyi yüzde 4,29 ile BIST 100 endeksi sağladı. Onu yüzde 3,19’luk artışla altın takip etti.