Altını olan elini çabuk tutsun: İslam Memiş altın fiyatlarında büyük fırsatı duyurdu
Altın piyasası ve konut yatırımıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan İslam Memiş, mevcut seviyelerin özellikle altın borcu olanlar ve ev almayı planlayanlar için önemli fırsatlar sunduğunu söyledi.
ALTIN PİYASASINDA DİKKAT ÇEKEN DEĞERLENDİRME
Ekonomist İslam Memiş, GDH YouTube kanalında altın fiyatlarındaki baskılanma ile küresel riskleri ele alarak konut piyasasına dair çarpıcı öngörüler paylaştı. Memiş, mevcut piyasa şartlarının hem altın borcu olanlar hem de ev sahibi olmayı düşünenler için kaçırılmayacak fırsatlar barındırdığını ifade etti.
İslam Memiş, ons altın fiyatlarında 4500 ile 4800 dolar aralığındaki teknik bandın izlendiğini ifade etti. Piyasalarda kısa vadeli baskılanmalar yaşansa da ünlü ekonomist, 2026 yılı geneline dair yükseliş öngörüsünün arkasında durduğunu belirtti.
Memiş, altın fiyatlarını yukarı yönlü destekleyen başlıca unsurlardan bahsetti.
Piyasa Hareketliliği: Stagflasyon ve enflasyon gibi ekonomik risklerin altını güvenli liman olarak diri tutması.
Küresel Talep: Çin ve Hindistan merkez bankalarının büyük ölçekli altın stoklamaya devam etmesi.
Yerli Yatırımcı Eğilimi: Türkiye'de vatandaşın hem fiziki (yastık altı) hem de banka üzerinden altına yönelmesi.
Rezerv Artışı: Yılın ilk çeyreğinde bankalardaki altın miktarının 60 ton gibi ciddi bir seviyede yükselmesi.
Portföy Payı: Toplam mevduatlar içindeki altın oranının %17,2’ye ulaşarak tasarruf tercihlerinde baskın hale gelmesi.
Memiş, altın fiyatlarını destekleyen unsurları şu sözlerle anlattı:
“Stagflasyon, enflasyonist baskılar, ekonomik belirsizlikler ve büyüme tahminlerinin aşağı yönlü revize edilmesi altını canlı tutuyor. Başta Çin ve Hindistan olmak üzere merkez bankaları altın alımlarına hız kesmeden devam ediyor. Türkiye'de hem yastık altı talebinin hem de bankalardaki altın mevduatlarının arttığı görülüyor. Yılın ilk çeyreğinde bankalardaki altın rezervlerinde 60 tonluk bir artış yaşanırken, toplam mevduatlar içindeki altın payı yüzde 17,2’ye yükselmiş durumda.”
ALTIN BORCU OLANLARA “FIRSAT” MESAJI
Piyasa koşullarının altın fiyatlarındaki yükselişi desteklediğini ve riskli ortamın sürdüğünü ifade eden Memiş, mevcut fiyatların altın borcu olanlar veya düğün hazırlığı sürecindekiler için önemli bir alım fırsatı sunduğunu belirtti.
İslam Memiş, elindeki altını konut yatırımına dönüştürmeyi planlayanlara seslenerek, altın-konut paritesinin 30'lu seviyelere çekildiğini ifade etti. Ünlü ekonomist, bu gerilemenin ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar için oldukça elverişli bir zemin oluşturduğuna dikkat çekti.
KREDİ FAİZLERİ İÇİN UYARI GELDİ
Bölgesel riskler ve savaş ihtimallerinin etkisiyle banka kredilerinde faiz düşüşü beklentisinin zayıfladığına dikkat çeken Memiş, düşük faiz beklentisinin yüksek tutulmaması gerektiğini vurguladı.
Altının uzun vadede en çok kazandıran yatırım aracı olma konumunu koruyacağını vurgulayan İslam Memiş, barınma gibi temel ihtiyaçlarını karşılamayı hedefleyenlerin güncel parite avantajlarını mutlaka değerlendirmesi gerektiğini belirterek açıklamalarını noktaladı.