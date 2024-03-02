Altını olanlar dikkat: Gram altın yeni rekorları test edecek! 2 Mart 2024 altın fiyatları...
Elinde altını olanlar, altın almak isteyenler günlük olarak altın fiyatlarını takip ediyor. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş yaptığı değerlendirmede, gram altının yeni rekorları test edeceğini belirtti. İşte ayrıntılar ve 2 Mart 2024 altın fiyatları...
Geçtiğimiz yıl yatırımcısının yüzünü güldüren altındaki son hareketler dikkatle takip ediliyor. Bu hafta rekor tazeleyen gram altında yükselişin devam edip etmeyeceği merak konusuyken bir değerlendirme de Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten geldi. Memiş, elinde altın bulananlara mart ayını işaret ederek, "Sabırla beklemelerini söylüyorum. Mart ayının sonuna kadar beklediğimiz 2150 TL seviyesiyle ilgili beklentimiz devam etmekte" dedi. Memiş yaz aylarında da yükselişin devam edeceğini kaydetti.
Memiş Youtube hesabından yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:
"Ons altın 2050 dolar seviyesinde. Bu haftayla alakalı bir düşüş öngörüm vardı. Orta vadede 1950-2050 seviyesini takip edeceğimi ifade etmiştim. Açıklanan verilerle birlikte 2050 dolar seviyesi geldi. Ons altın, emtia taraflarında bir toparlanma var."
"Soru şu: 2050 dolar seviyesinin üzeri kırılıp 2065 dolar seviyesini test edecek mi? 2068 direnci de var yukarıda. Benim kişisel öngörüm 2050 dolar seviyesinin üzerinde tutunabilir, haftalık kapanış yapabilirse yukarıda 2068 dolar seviyesini telaffuz edebiliriz. 2050 dolar seviyesinin üzerinde haftalık kapanış yapamazsak yine 2030 dolar destek seviyesi çalışır. Fed tarafından gelen açıklamalar şahin tonda olduğu için 2070 dolar seviyesişnin üzerinde ataklar gerçekleşmesi lazım ki bizin 2150 dolar seviyesiyle öngörümüz gerçekleşsin. Kısa vadeli baskılanma süreci devam ediyor. "
Gram altın TL fiyatını 2065 seviyesinde olduğunu görüyoruz. Serbest piyasalarda gram altın fiyatı rekor tazeledi, 2132 lira seviyesinde. Gram altın TL fiyatı 2128 lira seviyesini test etmişti. Ancak ons nedeniyle geri çekilme beklediğimi ifade ettim. 2113 seviyesine kadar geriledi, buradan tekrar hızlı bir atakla yeni bir rekora imza attı.