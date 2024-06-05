Altını olanlar dikkat! Güvenli limanda son durum ne?
Güncel ons altın değeri 2 bin 333 dolardan işlem görürken; gram altın fiyatı bugün 2 bin 450 TL. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 5 Haziran altın fiyatları...
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Haftaya düşüşle başlamasının ardından altın fiyatlarında hafta ortasında yükseliş başladı.
Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 436 liradan yaparken; 5 Haziran Çarşamba günü saat 07:20 itibarıyla 2 bin 451 TL'den satılıyor. Bir önceki kapanışı 3 bin 984 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 4 bin 007 TL'den alıcı buluyor.
Gram altın fiyatı
Alış: 2.450,78
Satış: 2.451,06
Altın/Ons fiyatı
Alış: 2.333,23
Satış: 2.333,53