Altını olanlar dikkat! İslam Memiş uyardı! Dikkat edin!
Altın piyasası dikkatleri üstüne çekmeye devam ediyor. Altın yatırımcısının gözü gelecek açıklamalarda. İslam Memiş ‘kademeli alış’ uyarısı yaptı, “Haziran’ın ortası, son haftası ve Temmuz ayının ilk haftasında altın fiyatlarında yükseliş yönlü hareketler göreceğiz” dedi.
Editör: Yağmur Biçen
Son Güncelleme:
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın piyasasına ilişkin açıklamalar yaptı.
DEĞİŞİKLİK YOK
“Ons altın 2343 dolar seviyesinde. 2380 ve 2280 dolar aralıklarındaki beklentimi ifade etmiştim. Bu haftaki yol haritamız toparlanacağına dair. Bant aralığımız aynı, beklentilerimizde değişiklik yok.
Ons altında önümüzdeki haftalarda direnç seviyelerindeki toparlanma bittikten sonra düşüş yönlü hareketleri takip etmeyi sürdüreceğiz” şeklinde değerlendirmede bulundu.
ELİNDE ALTIN İÇİN TL BEKLETEN ŞANSLI
“Elindeki TL'yi altın almak için dolarda bekletenler şanslı. Önümüzdeki haftalarda 2300 veya altına sarkmalarda altın dolar paritesi üzerinden yapmış oldukları işlemlerde daha kazançlı çıkacaklarını ifade ettim