Altını olanlar dikkat! İslam Memiş uyardı! Dikkat edin!

ELİNDE ALTIN İÇİN TL BEKLETEN ŞANSLI

“Elindeki TL'yi altın almak için dolarda bekletenler şanslı. Önümüzdeki haftalarda 2300 veya altına sarkmalarda altın dolar paritesi üzerinden yapmış oldukları işlemlerde daha kazançlı çıkacaklarını ifade ettim