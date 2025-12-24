Altını olanlar dikkat: İslam Memiş yeni rekoru açıkladı
Altın fiyatları hem küresel piyasalarda hem de Türkiye’de rekor seviyelere ulaştı. Finans Analisti İslam Memiş, kuyumcularda fiziki gram altının tüm zamanların en yüksek seviyesini gördüğünü duyurdu ve 2026 yılına ilişkin dikkat çeken öngörülerini paylaştı.
KUYUMCULUK PİYASASINDA TARİHİ SEVİYE
Altın fiyatları serbest piyasada ve kuyumcularda tarihi zirveleri test etti. Özellikle fiziki altın tarafında makasın açılması, fiyatların ekran rakamlarının çok üzerine çıkmasına neden oldu.
FİZİKİ GRAM ALTIN REKOR KIRDI
Finans Analisti İslam Memiş, kuyumcularda fiziki gram altının 6.343 TL seviyesine yükselerek tüm zamanların rekorunu kırdığını açıkladı. Daha önceki rekorun Ekim ayında 6.304 TL olduğunu hatırlattı.
ONS ALTIN 46 YILIN ZİRVESİNDE
Küresel piyasalarda ons altın da tarihi bir eşiği aştı. Ons altın fiyatı 4.521 dolar seviyesine yükselerek son 46 yılın en yüksek değerine ulaştı.
KUYUMCU İLE EKRAN FİYATI ARASINDAKİ UÇURUM
İslam Memiş, fiziki altın ile ekran fiyatları arasındaki farkın dikkat çekici boyutlara ulaştığını vurguladı. Geçtiğimiz hafta fiziki altında yaklaşık 400 dolar seviyesinde olan işçilik farkının, bu hafta 1.900 dolara kadar çıktığını belirtti.
Kendi yatırım tercihlerini de paylaşan Memiş, mevcut fiyat seviyelerinde gram altın, ons altın, gümüş ve altın sertifikasını pahalı bulduğunu ifade etti. Buna karşılık dolar, Euro ve bitcoin için daha uygun seviyeler oluştuğuna dikkat çekti.
2026 İÇİN KRİTİK UYARI
İslam Memiş, yükseliş trendinin 2026 yılının ilk yarısına kadar sürebileceğini belirtti. Mevcut ekonomik koşulların devam etmesi halinde, 8 bin TL seviyesindeki gram altın fiyatlarının sürpriz olmayacağını ifade etti.
ALTINDA YÖN HALA YUKARI
Uzman değerlendirmelerine göre, küresel belirsizlikler sürdükçe altın fiyatlarında dalgalanma yüksek kalmaya devam edecek. Fiziki altın tarafında ise talep ve işçilik farkı fiyatların seyrini belirleyen ana unsur olmayı sürdürüyor.