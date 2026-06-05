Altını olanlar dikkat, kayıp devam mı ediyor? 5 Haziran 2026 güncel altın fiyatları
Haftanın son işlem gününde hem birikimlerini korumak isteyen geleneksel yatırımcılar hem de finans piyasalarında pozisyon alan profesyoneller canlı grafiklere kilitlendi
5 Haziran 2026 Cuma sabahının ilk saatlerinden itibaren serbest piyasada altın fiyatları, fahiş bir satış baskısıyla karşılaşarak haftayı kayıpla kapatma eğilimine girdi. Tabelalardaki kırmızı ibre, iç piyasadaki fiziki altın talebini de doğrudan hareketlendirdi.
ONS VE GRAM ALTIN CEPHESİNDE YENİ GÜN BAŞLANGICI
Küresel ve yerel piyasalardan alınan son dakika siber veri akışına göre, ons altındaki haftalık kayıp yüzde 2.2 seviyesine yaklaşırken iç piyasadaki fiyatlama stratejileri de anında güncellendi:
ONS ALTIN: Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı, jeopolitik endişeler ve likidite sıkışıklığı nedeniyle 4.440,65 dolar satış seviyesine kadar gerileyerek güne zayıf bir seyirle başladı.
GRAM ALTIN: Küresel ons fiyatındaki sert kırılmaya paralel olarak, iç piyasada serbest piyasa kuyumcu ve banka kanallarında gram altın satış fiyatı güne 6.577,616 TL seviyesinden başlangıç yaptı.
5 HAZİRAN CUMA SERBEST PİYASA GÜNCEL ALTIN SATIŞ TARİFELERİ
Kuyumcularda ve siber finans platformlarında listelenen güncel fiziki altın ürünlerinin net satış fiyatları düz metin akışıyla şu şekilde kayıtlara geçti:
Çeyrek Altın: Yatırımcının en çok tercih ettiği sarrafiye ürünlerinden çeyrek altının güncel serbest piyasa satış fiyatı 10.824,00 TL olarak alıcı buluyor.
Yarım Altın: Yeni güne düşüş eğilimiyle başlayan yarım altın istasyonlarda ve sarraflarda 21.627,00 TL satış fiyatıyla işlem görüyor.
Tam Altın: Birikimlerini büyük ölçekte tutmak isteyenler için tam altın satış fiyatı resmi kayıtlarda 43.428,00 TL seviyesinde seyrediyor.
Cumhuriyet Altını: Devlet güvenceli Cumhuriyet altınının bugünkü serbest piyasa perakende satış fiyatı 43.138,00 TL olarak tabelaya yansıdı.
Gremse Altın: Piyasanın en ağır sarrafiye ürünlerinden biri olan gremse altın ise sabah saatleri itibarıyla 108.903,03 TL satış fiyatından işlem görmeyi sürdürüyor.