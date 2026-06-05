Altını olanlar dikkat, kayıp devam mı ediyor? 5 Haziran 2026 güncel altın fiyatları

Kuyumcularda ve siber finans platformlarında listelenen güncel fiziki altın ürünlerinin net satış fiyatları düz metin akışıyla şu şekilde kayıtlara geçti:

Çeyrek Altın: Yatırımcının en çok tercih ettiği sarrafiye ürünlerinden çeyrek altının güncel serbest piyasa satış fiyatı 10.824,00 TL olarak alıcı buluyor.



