Altını olanlar ve alacaklar dikkat: 12 Temmuz 2026 Gram ve Çeyrek Altın fiyatlarında son durum

Birikimlerini değerlendirmek isteyenler veya altın alım-satımı yapacak olan vatandaşlar, sabahın ilk saatlerinden itibaren "Gram altın bugün ne kadar?", "Çeyrek altın kaç TL oldu?" sorularına yanıt arıyor. Pazarda hareketlilik sürerken, güncel satış fiyatları da netleşti.