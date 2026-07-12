Altını olanlar ve alacaklar dikkat: 12 Temmuz 2026 Gram ve Çeyrek Altın fiyatlarında son durum
Altın piyasasındaki hareketlilik, hafta sonunun son gününde de yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. İç ve dış piyasalarda yaşanan ekonomik gelişmeler, döviz kurundaki oynaklık ve küresel piyasalarda ons altının seyri, yurt içindeki altın fiyatlarını şekillendirmeye devam e
Birikimlerini değerlendirmek isteyenler veya altın alım-satımı yapacak olan vatandaşlar, sabahın ilk saatlerinden itibaren "Gram altın bugün ne kadar?", "Çeyrek altın kaç TL oldu?" sorularına yanıt arıyor. Pazarda hareketlilik sürerken, güncel satış fiyatları da netleşti.
ONS ALTIN YÜKSEK SEYRİNİ KORUYOR
Küresel piyasalarda jeopolitik riskler ve merkez bankalarının faiz politikalarına yönelik beklentilerle yön bulan ons altın, yeni günde 4.120,54 Dolar seviyesinde işlem görüyor. Ons altındaki bu güçlü duruş, yurt içinde gram altın ve diğer sarrafiye ürünlerinin yüksek seviyelerini korumasında en büyük etken olarak öne çıkıyor.
12 TEMMUZ PAZAR GÜNCEL ALTIN SATIŞ FİYATLARI
Serbest piyasada ve kuyumcularda anlık olarak baz alınan güncel altın satış fiyatları şu şekilde listelendi:
Gram Altın Satış Fiyatı: 6.225,55 TL
Çeyrek Altın Satış Fiyatı: 10.215,00 TL
Yarım Altın Satış Fiyatı: 20.412,00 TL
Tam Altın Satış Fiyatı: 40.430,44 TL
Cumhuriyet Altını Satış Fiyatı: 40.631,00 TL
Gremse Altın Satış Fiyatı: 101.386,14 TL
YATIRIMCILAR UZMANLARIN ANALİZLERİNE ODAKLANDI
Altın fiyatlarının küresel dalgalanmalarla birlikte rekor seviyelere yakın seyretmesi, piyasa uzmanlarının da yakın takibinde. Analistler, gram altındaki 6 bin 200 TL üzerindeki kalıcılığın orta ve uzun vadeli yükseliş trendini desteklediğini belirtiyor.
Kısa vadeli al-sat işlemlerinde manipülatif hareketlere karşı dikkatli olunması gerektiğini hatırlatan uzmanlar, yatırımcıların küresel enflasyon verileri ile ABD Merkez Bankası (Fed) kararlarını izlemesi gerektiğini vurguluyor.