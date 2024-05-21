Altını olanlar ve almayı düşünenler dikkat! İslam Memiş'ten kritik uyarı

Altın bugün düşüşe geçti. Altın yatırımcısı tedirgin. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş kritik uyarılarda bulundu...

# Altın # dolar # islam memiş
Editör: Yağmur Biçen
Altını olanlar ve almayı düşünenler dikkat! İslam Memiş'ten kritik uyarı - Resim: 1

 ABD Merkez Bankası Fed’in faiz kararına dair beklentiler, dünyada yaşanan jeopolitik gelişmeler ve büyük merkez bankalarının altın biriktirme yarışı altın fiyatlarında dün yeni bir rekor getirdi. Ons altın 2.454 doları aşarak tarihi zirvesini güncelledi. Yurt içinde gram altın fiyatı da altının onsundan güç alarak bir süredir yaşadığı düşüşe son vererek rekor seviyeleri gördü.

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Altını olanlar ve almayı düşünenler dikkat! İslam Memiş'ten kritik uyarı - Resim: 2

BUGÜN ALTIN NE KADAR

Bugüne bakıldığında ons altın fiyatı 2.414 dolardan işlem görüyor. Altın gram fiyatı Kapalıçarşı’da 2.636 lira seviyelerinde bulunurken, aynı dakikalarda çeyrek altın 4.180 TL ve Cumhuriyet altını ise 17.049 liradan tabelalara yansıyor.

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Altını olanlar ve almayı düşünenler dikkat! İslam Memiş'ten kritik uyarı - Resim: 3

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, dün yaşanan rekor sonrası piyasaya ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. 

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Altını olanlar ve almayı düşünenler dikkat! İslam Memiş'ten kritik uyarı - Resim: 4

“Mayıs ve Haziran ayları manipülasyon ayı ve manipülasyon ayına hazır olun. Çünkü bir sabah kalktığınız zaman farklı bir dünya ekonomisine uyanabilirsiniz” diyen İslam Memiş, 

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