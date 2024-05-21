Altını olanlar ve almayı düşünenler dikkat! İslam Memiş'ten kritik uyarı
Altın bugün düşüşe geçti. Altın yatırımcısı tedirgin. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş kritik uyarılarda bulundu...
ABD Merkez Bankası Fed’in faiz kararına dair beklentiler, dünyada yaşanan jeopolitik gelişmeler ve büyük merkez bankalarının altın biriktirme yarışı altın fiyatlarında dün yeni bir rekor getirdi. Ons altın 2.454 doları aşarak tarihi zirvesini güncelledi. Yurt içinde gram altın fiyatı da altının onsundan güç alarak bir süredir yaşadığı düşüşe son vererek rekor seviyeleri gördü.
BUGÜN ALTIN NE KADAR
Bugüne bakıldığında ons altın fiyatı 2.414 dolardan işlem görüyor. Altın gram fiyatı Kapalıçarşı’da 2.636 lira seviyelerinde bulunurken, aynı dakikalarda çeyrek altın 4.180 TL ve Cumhuriyet altını ise 17.049 liradan tabelalara yansıyor.
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, dün yaşanan rekor sonrası piyasaya ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
“Mayıs ve Haziran ayları manipülasyon ayı ve manipülasyon ayına hazır olun. Çünkü bir sabah kalktığınız zaman farklı bir dünya ekonomisine uyanabilirsiniz” diyen İslam Memiş,