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Altının gramı güne düşüşle başladı (11 Ocak 2018 Perşembe altın fiyatları)

- Gram altın 160,6 lira, çeyrek altın 264 lira, Cumhuriyet altını 1.077 liradan işlem görüyor

Altının gramı güne düşüşle başladı (11 Ocak 2018 Perşembe altın fiyatları)

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 160,6 lira seviyesinde dengelendi.

Dün altının gram fiyatı, dolar kuru ve ons altın fiyatlarındaki değer kazançlarının etkisiyle 1 Aralık 2017'den beri gördüğü en yüksek seviye olan 162,1 liraya kadar çıktı. Bu seviyede tutunamayan altının gram fiyatı, kazançlarının bir kısmını geri verse de günü önceki kapanışa göre yüzde 1,06 artışla 161 liradan tamamladı.
Gram altın, bugüne değer kaybıyla başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,15 azalışla 160,6 liradan işlem görürken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 264 lira, Cumhuriyet altını 1.077 liradan satılıyor.
Asya piyasalarında yatay bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda 1.318 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, dün Çin'in ABD hazine tahvillerini daha az cazip bulduğu ve alımlarını yavaşlatma ya da durdurmaya gidebileceği yönündeki haberle birlikte ABD'nin 10 yıllık tahvil faizlerinin 10 ayın zirvesine çıktığını kaydetti. Çin tarafından gelen haberin etkisiyle altının ons fiyatının 1.327,7 doları gördüğünü belirten Memiş, ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki yükselişin küresel piyasalarda doların değer kazanmasına neden olduğunu söyledi.
Memiş, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.310 doların destek, 1.320 doların ise direnç konumuna geldiğini ifade etti.
Altının gram fiyatının ise hem altının ons fiyatından hem de dolar kurundan almış olduğu destekle yükseldiğini belirten Memiş, "Altının gram fiyatında yükselişlerin kalıcı olmasını beklemiyoruz. Çünkü ABD'de açıklanacak olan enflasyon rakamları, altının ons fiyatında satış baskısı oluşturabilir." değerlendirmesinde bulundu.


Kaynak: AA
Etiketler; #piyasalar #Altın
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