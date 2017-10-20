Altının gramı 151,2 lira seviyesinde dengelendi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 248, Cumhuriyet altını 1.012 liradan satılıyor.

Altının gram fiyatı, haftanın son işlem gününe yatay başlamasının ardından 151,2 lira seviyelerinde dengelendi.



Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen gram altın, günü önceki kapanışa göre yüze 0,24 düşüşle 151,1 liradan tamamladı.



Altının gram fiyatı, bugüne yatay başlamasının ardından saat 10.05 itibarıyla 151,2 lira seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 248 lira, Cumhuriyet altını da 1.012 liradan satılıyor.



Asya piyasalarında 1.282,10 dolara kadar gerileyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,44 azalışla 1.283,90 dolardan işlem görüyor.



AA Finans Analisti İslam Memiş, bu hafta ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki yükselişlerin altının ons fiyatında 1.276 dolar seviyesinin görülmesine neden olduğunu söyledi.



Memiş, ABD tarafından açıklanan verilerin beklentileri karşılaması ve Başkan Donald Trump'ın reformlarına ilişkin iyimserlikle altının ons fiyatında düşüşlerin devam edebileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.280 doların destek, 1.292 doların ise direnç olarak önce çıktığını kaydetti.



Altının gram fiyatında değer kayıplarının devam ettiğini bildiren Memiş, dolar kuru ve altının ons fiyatında yaşanan düşüşlerin altının gram fiyatını negatif yönde etkilediğini ifade etti.