Altının kilogram fiyatı yükseldi!

Altında yükseliş bugünün gündeminde.Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 3 milyon 60 bin TL'ye çıktı.

Sude İnak Sude İnak
Altının kilogram fiyatı yükseldi!
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Altın piyasasında en düşük 3 milyon 60 bin lira, en yüksek 3 milyon 79 bin 999 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,5 artışla 3 milyon 60 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 3 milyon 46 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 3 milyar 147 milyon 327 bin 544,75 lira, işlem miktarı ise 1.028,04 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 3 milyar 213 milyon 513 bin 870,72 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, QNB Finansbank, NMGlobal Kıymetli Madenler ile Anadolubank olarak sıralandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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