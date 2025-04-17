Altının kilogram fiyatı yükseldi: İşte son durum!

Gün içinde en düşük 4 milyon 112 bin lira, en yüksek ise 4 milyon 129 bin lira seviyeleri görüldü. Standart altının kilogram fiyatı, bir önceki kapanışa göre yüzde 0,5 oranında artış gösterdi. Dünkü kapanışta fiyat 4 milyon 99 bin lira seviyesindeydi.

KMKTP'de altın işlemlerinde toplam hacim 3 milyar 737 milyon 524 bin 643,92 lira, işlem miktarı ise 908,11 kilogram olarak kayıtlara geçti. Tüm kıymetli metallerde toplam işlem hacmi 3 milyar 922 milyon 698 bin 380,43 liraya ulaştı.

Altın piyasasında günün en fazla işlem yapan kurumları arasında NMGlobal Kıymetli Madenler, Akbank, Vakıf Katılım Bankası, Yapı ve Kredi Bankası ile İstanbul Altın Rafinerisi yer aldı.