Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda altının kilogramı 155 bin liraya geriledi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altının kilogramı 155 bin 700 liraya geriledi.



Altın piyasasında, 7 işlemde 18 milyon 316 bin 138,20 liralık ve 84 işlemde 72 milyon 889 bin 938,53 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.



Gümüş piyasasında ise 3 işlemde 2 milyon 314 bin 823,36 liralık işlem hacmi görüldü.



Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Troy Kıymetli Maden, İstanbul Altın Rafinerisi, Garanti Bankası şeklinde sıralandı.



BIST Altın Endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,06 değer kaybetti.