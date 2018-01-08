Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altının kilogramı 158 bin 500 lira oldu.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altının kilogramı 158 bin 500 lira oldu.



Altın piyasasında, 11 işlemde 14 milyon 256 bin 55,62 liralık ve 94 işlemde 94 milyon 454 bin 837,99 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.



Gümüş piyasasında ise 3 işlemde 2 milyon 78 bin 168,96 liralık ve 1 işlemde 552,99 dolarlık işlem hacmi görüldü.



Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Nadir Döviz ve Kıymetli Mad., Merkez Döviz ve Kıymetli Mad. şeklinde sıralandı.



BIST Altın Endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 0,14 değer kazandı.



