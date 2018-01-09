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Altının kilogramı 159 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altının kilogramı 159 bin liraya yükseldi.

Altının kilogramı 159 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altının kilogramı 159 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, 11 işlemde 31 milyon 13 bin 730,84 liralık ve 161 işlemde 87 milyon 810 bin 381,45 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 2 işlemde 2 milyon 192 bin 37,90 dolarlık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Rona Döviz ve Kıymetli Mad., İstanbul Altın Rafinerisi şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,45 değer kaybetti.


 


Kaynak: AA
Etiketler; #KMKTP #Altın #Gümüş
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