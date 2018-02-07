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Altının kilogramı 161 bin 500 liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altının kilogramı 161 bin 500 liraya geriledi.

Altının kilogramı 161 bin 500 liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altının kilogramı 161 bin 500 liraya geriledi.

Altın piyasasında, 11 işlemde 81 milyon 167 bin 555,69 liralık ve 45 işlemde 19 milyon 611 bin 861,40 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 1 işlemde 541 bin 740,08 dolarlık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Sardes Kıymetli Madenler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası ve İstanbul Altın Rafinerisi şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 1,19 değer kaybetti.

 


Kaynak: AA
Etiketler; #KMKTP #Gümüş #Altın
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