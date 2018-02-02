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Altının kilogramı 162 bin 100 liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altının kilogramı 162 bin 100 liraya yükseldi.

Altının kilogramı 162 bin 100 liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altının kilogramı 162 bin 100 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, 11 işlemde 25 milyon 177 bin 192,03 liralık ve 30 işlemde 19 milyon 129 bin 983,90 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 1 işlemde 556 bin 850,93 dolarlık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Gram Kıymetli Madenler Dış, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Ons Kıymetli Madenler, Troy Kıymetli Maden, Rona Döviz ve Kıymetli Mad. şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,48 değer kazandı.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #KMKTP #Gümüş #Altın
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