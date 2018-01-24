Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altının kilogramı 162 bin 600 liraya geriledi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altının kilogramı 162 bin 600 liraya geriledi.



Altın piyasasında, 7 işlemde 79 milyon 351 bin 511,76 liralık ve 129 işlemde 98 milyon 279 bin 395,18 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.



Gümüş piyasasında ise 2 işlemde 1 milyon 104 bin 56,63 dolarlık işlem hacmi görüldü.



Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Sardes Kıymetli Madenler, Troy Kıymetli Maden, Rona Döviz ve Kıymetli Mad. şeklinde sıralandı.



BIST Altın Endeksi önceki kapanışa göre yüzde 1,13 değer kazandı.



