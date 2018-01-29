Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altının kilogramı 163 bin 400 liraya yükseldi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altının kilogramı 163 bin 400 liraya yükseldi.



Altın piyasasında, 5 işlemde 27 milyon 625 bin 495,31 liralık ve 66 işlemde 53 milyon 287 bin 645,53 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.



Gümüş piyasasında ise 2 işlemde 2 milyon 249 bin 466,13 liralık ve 1 işlemde 280 bin 193,76 dolarlık işlem hacmi görüldü.



Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Rona Döviz ve Kıymetli Mad., Kuveyt Türk Katılım Bankası, DenizBank ve Troy Kıymetli Maden şeklinde sıralandı.



BIST Altın Endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 0,86 değer kaybetti.

