Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altının kilogramı 163 bin liraya geriledi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altının kilogramı 163 bin liraya geriledi.



Altın piyasasında, 11 işlemde 64 milyon 730 bin 631,68 liralık ve 64 işlemde 68 milyon 974 bin 548,56 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.



Gümüş piyasasında ise 2 işlemde 563 bin 696,38 liralık işlem hacmi görüldü.



Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Rona Döviz ve Kıymetli Mad., İstanbul Altın Rafinerisi, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası şeklinde sıralandı.



BIST Altın Endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 0,40 değer kaybetti.