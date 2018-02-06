Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altının kilogramı 163 bin liraya yükseldi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altının kilogramı 163 bin liraya yükseldi.



Altın piyasasında, 21 işlemde 49 milyon 69 bin 128,77 liralık ve 51 işlemde 33 milyon 800 bin 360,31 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.



Gümüş piyasasında ise 2 işlemde 298 bin 64,57 liralık ve 1 işlemde 544 bin 955,15 dolarlık işlem hacmi görüldü.



Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, Rona Döviz ve Kıymetli Mad., Vakıf Katılım Bankası, Güneşgil Kuyumculuk İhracat İthalat şeklinde sıralandı.



BIST Altın Endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,37 değer kazandı.





