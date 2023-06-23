Altınkılıç Gıda halka arz edecek

Altınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş. toplamda 33,885,000 lot dağıtacağını açıkladı. Dağıtılacak payların yüzde ''30,25''i halka açık olacak. Altınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş. halka arzı ''Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'' tarafından gerçekleşecek.

• Sermaye Artırımı : 33.885.000 Lot

• %80-85 İşletme sermayesi.

• %15-20 Planlanan yatırımlar, reklam ve pazarlama finansmanı.

• Altınkılıç Gıda halka arzı '''Eşit dağıtım'' yöntemiyle gerçekleşecek.

• Altınkılıç Gıda halka arzında payların yüzde 30,25'i halka açık olacaktır.

• Altınkılıç Gıda halka arzında toplamda 33.885.000 Lot dağıtılacak.

• Altınkılıç Gıda halka arzında T1-T2 bakiye kullanılamayacaktır.

• 30 Gün, Halka Arzın yüzde 20'si

Satmama Taahhüdü

• 1 Yıl, İhraççı.

• 1 Yıl, Ortaklar.

Şirket faaliyetlerine ilişkin şu bilgilere yer veriyor:

- Altınkılıç Süt ürünleri kurucusu Mehmet Altınkılıç 1957 yılında Anadolu’dan İstanbul’a gelir. İstanbul piyasasında peynir üretimiyle özdeşleşen yaşamı, 1976 yılında kendi işini kurmasıyla önemli ölçüde değişir. Unkapanı’nda 20m² de başlayan toptancılığı hızla gelişir. Ezine başta olmak üzere Trakya ve Balıkesir yörelerinin seçkin beyaz peynirlerini piyasaya sunar. 1991 yılında markalaşma anlayışıyla, Altınkılıç Gıda ve Süt San. Tic A.Ş. kurulur. Türkiye’nin en mümbit topraklarından Ezine’de toplam 20000 m2 arsalı 6000 m2 kapalı alanda başlayan üretim Altınkılıç ürünlerinin temelini oluşturur. Ezine Peyniri, Klasik Peynir, Koyun Peyniri, İzmir Tulumu gibi ürünlerin başarısı neticesinde, katma değerli mamullerle ürün gamını genişletme kararı alınır.