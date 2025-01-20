Altun Gıda halka arz olacak

Türkiye'nin yaş meyve ve sebze ihracatında 2024'te ilk 5 firma arasında yer alan Altun Gıda, halka arz için Sermaye Piyasası Kuruluna (SPK) başvuru yaptı.

Altun Gıda halka arz olacak
Yayınlanma:

Altun Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Altun ve Altun Gıda Yönetim Kurulu Üyesi Anıl Altun, halka arz sürecini duyurmak için Adana'da basın toplantısı düzenledi. Toplantıda, şirketin gelişim hikayesi, yatırımları, hedefleri ve halka arz planları açıklandı.

Şirket, halka arzdan elde edeceği gelirle satın alımları gerçekleştirmeyi, işletme sermayesi olarak kullanmayı, üretime yönelik yeni yatırımlar gerçekleştirmeyi ve küresel pazarlardaki etkisini güçlendirmeyi hedefliyor.

Halka arz planı çerçevesinde, başvuruda yer alan taslak izahnameye göre, şirketin çıkarılmış sermayesi 127 milyon liradan 142 milyon liraya yükseltilmesi dolayısıyla artırılacak 15 milyon lira nominal değerli 15 milyon adet pay ve ortaklardan 5 milyon lira nominal değerli 5 milyon adet pay olmak üzere toplam 20 milyon lira değerli 20 milyon adet payın halka açılması planlanıyor. Bu süreçle şirketin halka açıklık oranı da yüzde 14,08 olacak.

Kar esareti: 255 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyorKar esareti: 255 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyorYurt
borsa istanbul BIST 100
Günün Manşetleri
Başkasının tapu bilgilerini paylaşan sanığa hapis cezası
255 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
Merkez Bankası’ndan KKM hesapları için yeni adım!
Uyuşturucu imalatçısına suçüstü!
Arabulucu ülkelere çağrıda bulundu
İstanbul'da Çin Yeni Yılı kutlandı
Yeni Suriye ordusunun oluşum aşamaları paylaşıldı
İsrail'den itiraf gibi açıklama!
Gazze'de ateşkes başladı!
İsrail saldırıları neden durmadı?
Çok Okunanlar
Son dakika: Sivas'ta peş peşe deprem oldu Son dakika: Sivas'ta peş peşe deprem oldu
Sivas'ta bir deprem daha yaşandı! Ulaş ilçesinde... Sivas'ta bir deprem daha yaşandı! Ulaş ilçesinde...
Prof. Dr. Naci Görür'den deprem uyarısı: O şehirler kırılmaya hazır, daha tehlikeli Prof. Dr. Naci Görür'den deprem uyarısı: O şehirler kırılmaya hazır, daha tehlikeli
ATM'den para çekenler dikkat: Günlük limit değişti ATM'den para çekenler dikkat: Günlük limit değişti
Şoke eden doğum! Apandisit zannetti, 40 dakika sonra anne oldu Şoke eden doğum! Apandisit zannetti, 40 dakika sonra anne oldu