Altun Gıda halka arz olacak

Altun Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Altun ve Altun Gıda Yönetim Kurulu Üyesi Anıl Altun, halka arz sürecini duyurmak için Adana'da basın toplantısı düzenledi. Toplantıda, şirketin gelişim hikayesi, yatırımları, hedefleri ve halka arz planları açıklandı.

Şirket, halka arzdan elde edeceği gelirle satın alımları gerçekleştirmeyi, işletme sermayesi olarak kullanmayı, üretime yönelik yeni yatırımlar gerçekleştirmeyi ve küresel pazarlardaki etkisini güçlendirmeyi hedefliyor.

Halka arz planı çerçevesinde, başvuruda yer alan taslak izahnameye göre, şirketin çıkarılmış sermayesi 127 milyon liradan 142 milyon liraya yükseltilmesi dolayısıyla artırılacak 15 milyon lira nominal değerli 15 milyon adet pay ve ortaklardan 5 milyon lira nominal değerli 5 milyon adet pay olmak üzere toplam 20 milyon lira değerli 20 milyon adet payın halka açılması planlanıyor. Bu süreçle şirketin halka açıklık oranı da yüzde 14,08 olacak.