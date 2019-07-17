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Amazon hakkında flaş karar

Avrupa Birliği (AB), sanal alışveriş sitesi Amazon'a yönelik rekabet soruşturması başlattı

Amazon hakkında flaş karar

Avrupa Birliği (AB), merkezi ABD'de bulunan sanal alışveriş sitesi Amazon'un AB'nin rekabet kurallarına uyup uymadığını belirlemek üzere soruşturma başlattı.

AB Komisyonu, Amazon firması hakkında resmi rekabet soruşturması başlatıldığını açıkladı.

Açıklamada, Amazon firmasının internet sitesindeki bağımsız satıcılara ait hassas verileri kullanmasının AB rekabet kurallarına uygunluğunun değerlendirileceği belirtildi.

Amazon'un, perakendecilik yapmakla beraber platformunda bağımsız satıcılara da yer verdiğine dikkati çekilen açıklamada, "Amazon, bağımsız satıcılar için bir pazar sunarken, şirketlerin platformdaki faaliyetleriyle ilgili verileri toplamaya devam ediyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, ön incelemede Amazon'un, pazar satıcıları, ürünleri ve işlemleri hakkında rekabet açısından hassas bilgileri kullandığının tespit edildiği, söz konusu durumun kanıtlanması halinde bunun AB rekabet kurallarına ve anlaşmalarına aykırı olacağı kaydedildi.

AB ülkelerinde faaliyet gösteren şirketlerin sektörlerinde rekabete aykırı bir durum olup olmadığını denetleme yetkisi AB Komisyonu'nda bulunuyor. Komisyon, söz konusu soruşturmalarda rekabete aykırı bir durum olup olmadığını değerlendiriyor. Rekabete zarar verecek durumların tespit edilmesi halinde AB Komisyonu, bu duruma son veriyor ve şirketlere yüksek para cezaları uyguluyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #amazon
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