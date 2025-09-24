Amazon’un kasasız market hayali çöktü: Tüm mağazalar kapanıyor

E-ticaret devi Amazon, pandemi döneminde büyük umutlarla hayata geçirdiği “kasasız market” projesinde başarısız oldu. Şirket, Birleşik Krallık’taki tüm Amazon Fresh mağazalarını kapatma kararı aldı.

Amazon’un kasasız market hayali çöktü: Tüm mağazalar kapanıyor
Yayınlanma: Güncellenme:

Amazon’dan yapılan açıklamaya göre, ülkedeki 14 Amazon Fresh mağazası tamamen kapatılacak. Bununla birlikte 2017’de satın alınan Whole Foods Market zincirine entegre edilmek üzere 5 mağazanın dönüştürüleceği açıklandı.

Şirket, kapanışlardan etkilenen çalışanlara mümkün olduğunca yeniden görevlendirme fırsatı sunulacağını da duyurdu.

BEKLENEN İLGİYİ GÖRMEDİ

İngiltere’de ilk Amazon Fresh mağazası 2021’de açılmıştı. Pandemi döneminde artan online alışveriş trendini avantaja çevirmek isteyen şirket, kasasız market konseptine büyük yatırım yapmıştı.

Ancak The Guardian’ın haberine göre, proje beklenen ilgiyi görmedi. Teknolojik altyapıya rağmen kasasız alışveriş deneyimi müşteriler arasında yeterince karşılık bulmadı.

Amazon, mağazaları kapatma kararını duyururken asıl hedeflerinin çevrimiçi teslimat hizmetlerindeki büyüme potansiyeline odaklanmak olduğunu vurguladı. Şirket, bu alandaki talebin hızla artmaya devam ettiğini belirtti.

KASASIZ MARKET NASIL ÇALIŞIYORDU?

Kasasız market konsepti, telefona indirilen özel bir uygulama üzerinden çalışıyordu. Müşteriler ürünlerini alıp doğrudan çıkış yapıyor, ödeme ise otomatik olarak uygulamaya bağlı kredi kartından çekiliyordu. Bu süreçte gelişmiş kamera sistemleri ve sensörler kullanılıyordu.

