ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, yaptığı açıklamada ABD’nin Çin ile yapılacak bir ticaret anlaşmasından oldukça uzak olduğunu söyledi

ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, Pekin ve Washington’ın ticari anlaşmazlıklarını 2 Mart’ta sona erecek olan tarife ateşkesinin bitmesine yakın günlerde değerlendirdi. Geçtiğimiz ay Başkan Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping , diplomasiye bir şans vermek için yeni vergileri durdurmayı kabul etmişler, bir nevi ateşkes imzalamışlardı.



CNBC’de Squawk Box isimli programa verdiği röportojda Ross, “Açıkçası bu çok şaşırtıcı olmamalı, ABD ve Çin arasında çok ama çok sayıda sorun var” dedi. Ross, Trump yönetiminin Pekin’le ticaret ilişkilerini sürdürmek için 'yapısal reformlar' ve 'yaptırımlar' yaratmasının gerekeceğini söyledi.



Ross “Bir anlaşma yapmak istiyoruz, ancak her iki taraf için de işe yarayacak bir anlaşma olmalı” dedi. "Çözüme kavuşmak için uzun bir yoldayız." diyerek devam etti.



ABD’nin Mart’ın son tarihini değiştirip değiştirmeyeceği sorulduğunda “Zamanın neresinde olacağımızı önceden belirlemek zordur. Ancak bu tarih yaklaştığında, başkan ve ticari meselelerle uğraşan bizler bir araya geleceğiz ve bu noktada nerede durduğumuz konusunda çok ciddi bir tartışma yapacağız." dedi.



Trump, iki ülkenin kalıcı bir çözüme karar vermemesi durumunda ABD’ye yapılan tüm Çin ihracatının kabaca yarısı için cezai vergileri güçlendireceğini söyledi. Son tarife hamlelerinde ABD, Çin’den 200 milyar dolarlık mallara yüzde 10 vergi uygulayarak Pekin’in 60 milyar dolarlık ABD mallarına gümrük vergisi koymasına neden olmuştu.



ulusal.com.tr