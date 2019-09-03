Anadolu Efes, Sally ve Henry markaları hakkında kamuoyuna açıklama yaptı. Açıklamada, Kraft bira üreticisi Mikkeller iş birliğiyle piyasaya sunulan Sally ve Henry ürününün üretim ve fabrika çıkışlarının durdurulduğu belirtildi, kamuoyundan özür dilendi

Anadolu Efes, Sally ve Henry ürünlerinin üretim ve fabrika çıkışlarını durdurdu.



Özür de dilenene açıklamada şunlar denildi:



"Kraft bira üreticisi Mikkeller iş birliğiyle piyasaya sunduğumuz Sally ve Henry markaları ile ilgili kamuoyunda meydana gelen gündemi üzüntü ile takip etmekteyiz.



Toplumsal cinsiyet eşitliğine önem veren, gerçekleştirdiği toplumsal sorumluluk projeleri ile uzun yıllardır kadının sosyal ve ekonomik hayatta güçlenmesi için çalışan bir kurum olarak kamuoyunun hassasiyetini anlıyor ve saygı duyuyoruz.



Bu iki ürünün bugün itibari ile üretim ve fabrika çıkışlarını durdurduğumuzu bildirir, kamuoyuna özürlerimizi sunarız."



ulusal.com.tr



