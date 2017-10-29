YÜCİTA Başkanı Prof. Dr. Tekelioğlu, "Anadolu toprakları coğrafi işaretler açısından son derece zengin. Olağanüstü büyük bir potansiyel var. Bu potansiyele dünyanın hiçbir ülkesinde rastlamadım" dedi.

Yöresel Ürünler ve Coğrafi İşaretler Türkiye Araştırma Ağı (YÜCİTA) Başkanı Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu, "Anadolu toprakları coğrafi işaretler açısından son derece zengin. Olağanüstü büyük bir potansiyel var. Bu potansiyele dünyanın hiçbir ülkesinde rastlamadım." dedi.



Türkiye'deki yöresel ürünlerin coğrafi işareti almasında kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarına yardımcı olmak adına gönüllü uzmanların oluşturduğu ağın başkanı Tekelioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2012 yılında kurdukları ağın önemli çalışmalara imza attığını söyledi.



Bu ağın içerisinde moleküler uzmanının, antropoloğun, sosyoloğun, iktisatçının ve ziraat mühendisinin yer aldığını aktaran Tekelioğlu, Türkiye'de ürünlerin hızlıca coğrafi işaret tescili alması için aralıksız çalışmaların yürütüldüğünü kaydetti.

Türkiye'de coğrafi işaret alabilecek ürünlerin haritasının çıkarıldığını vurgulayan Tekelioğlu, araştırma ağı olarak çok faydalı hizmetler yaptıklarını belirtti.



210 ürün coğrafi işaret tescili aldı



Tekelioğlu, "Coğrafi işaret, kısaca bir ürünü gösteren yer adıdır. O ürün o yer adıyla ünlenmiş, özdeşlemiş ve o yer adıyla çağrılıyor olacak. Malatya kayısısı, Aydın inciri gibi. Bir ürün tescil edildiyse sahtesinden yanıltıcılarına karşı korunur. Öylece tüketiciler ve üreticiler korunmuş oluyor." ifadelerini kullandı.Türkiye'de 210 ürünün coğrafi işaret tescili aldığını, 430 ürünün de coğrafi işaret alması için sırada bulunduğunu kaydeden Tekelioğlu, şöyle devam etti:"Son derece hızlı coğrafi işareti tescil başvuruları var. Yurt dışından alınmış sadece 3 tescilli ürünümüz var. Bunlar Gaziantep baklavası, Aydın inciri ve son olarak da Malatya kayısısı. Bunlar AB'den tescil edilmiş ürünlerimiz. Ne yazık ki 3 ürünümüz var ama 10 ürünümüz orada tescil almak için bekliyor. Bizim yedide bir büyüklüğümüzde olan Yunanistan'ın AB'den aldığı tescil sayısı 105. Bu nedenle bize büyük bir iş düşüyor, çok çalışmamız lazım.""Bu potansiyele dünyanın hiçbir ülkesinde rastlamadım""Anadolu toprakları coğrafi işaretler açısından son derece zengin. Olağanüstü büyük bir potansiyel var. Bu potansiyelin değerlendirilmesi lazım. Tescillerle korunması ve gelecek nesillere aktarılması lazım." ifadelerini kullanan Tekelioğlu, bu nedenle yapılacak çok önemli işlerin olduğunu kaydetti.Bu potansiyele dünyanın hiçbir ülkesinde rastlamadığını, bu zenginliğin mutlaka sahiplenilmesi gerektiğini dile getiren Tekelioğlu, ürünlerin tescillenmesi ve üzerinde çalışılması gerektiğini vurguladı.