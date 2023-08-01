Ankara'da simit fiyatına zam geldi! Simitçiler odası duyurdu! İşte yeni simit fiyatı

Akaryakıt, ek, ulaşım derken simitte de artışa gidildi.

Ekmeğe zam tartışmaları Türkiye genelinde sürerken, fiyatlar birçok ilde, hatta büyükşehirlerde ilçeden ilçeye farklılıklar gösteriyor.

Şimdi bu zamlara bir de simit eklendi. Simitçiler Odası Başkanı Savaş Delibaş, Ankara’daki simit zammını oda merkezindeki açıklamasıyla duyurdu. Delibaş, geçen ocakta 7 liraya zamlanan simidin artık 10 liraya satılacağını açıkladı.

ASGARİ ÜCRETLİ İÇİN SİMİT BİLE LÜKS

Artan simit fiyatları akıllara asgari ücret tartışılırken yapılan simit-çay hesabını getirdi. 4 kişilik bir aile 3 öğün sadece bir simit yese, 10 liradan günlük 120 lira, aylıksa 3 bin 600 lira ediyor...

Yanında çay ya da ek bir besin olmadan ortaya çıkan rakam, asgari ücretle geçinen çalışanların durumunu ortaya koyuyor. Gıdada yaşanan yüksek artış ile alım gücü düşen çalışanlar için simit bile artık lüks.