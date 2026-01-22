Ankara'da Türkiye-Türkmenistan ekonomi zirvesi: Hedef 5 milyar dolarlık ticaret

Türkiye ile Türkmenistan arasındaki ekonomik entegrasyonu hızlandırmak ve yeni işbirliği alanlarını belirlemek amacıyla; Türkmenistan Ankara Büyükelçiliği, EkoAvrasya Vakfı ve Türk Dünyası Sivil Toplum İşbirliği Derneği (TÜRKSİT) ortaklığında düzenlenen “Türkiye-Türkmenistan Ekonomik ve Ticari İşbirliği İmkanları Toplantısı”, Ankara Ticaret Odası (ATO) Duatepe VIP Salonu’nda düzenlendi

İş dünyasının önde gelen isimleri ve diplomatik misyon temsilcilerinden oluşan seçkin bir davetli topluluğunun bir araya geldiği toplantıda; 2026 yılı vizyonu, enerji güvenliği ve stratejik ortaklık hedefleri detaylı bir şekilde masaya yatırıldı.

“İLİŞKİLERİMİZ ARTIK STRATEJİK BİR ZORUNLULUKTUR”

Toplantının açılışında konuşan EkoAvrasya Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hikmet Eren, iki ülke ilişkilerinin boyut değiştirdiğine vurgu yaptı. 2025 yılında başlayan enerji swap anlaşmasının ve Türk müteahhitlerinin üstlendiği 54 milyar dolarlık proje hacminin tesadüf olmadığını belirten Eren, şunları kaydetti:

“Artık Türkiye ile Türkmenistan arasındaki ilişkiyi tarif ederken sadece ‘kardeşlikten’ bahsetmek yetersiz kalmaktadır. Bugün karşımızda, Asya’nın enerji devi Türkmenistan ve üretim gücüyle küresel bir aktör olan Türkiye gerçeği vardır. Bu iki gücün birleşmesi, küresel ekonominin zorlu şartlarında stratejik bir zorunluluktur. Hedefimiz, Türkmen gazını Trans-Hazar hattıyla Batı’ya ulaştırmak ve Cumhurbaşkanlarımızın işaret ettiği 5 milyar dolarlık ticaret hacmini yakalamaktır.”

Konuşmasının devamında 2026 vizyonuna değinen Dr. Eren, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) üyeliği ve ekonomik hedefler konusunda şu ifadeleri kullandı:

“Türk müteahhitlerinin Türkmenistan’da üstlendiği 54 milyar dolarlık proje hacmi, aramızdaki sarsılmaz güvenin en somut kanıtıdır. Şimdi sıra bu güveni çeşitlendirmeye gelmiştir. 2026 yılında Türkiye’de yapılacak zirve ile Türkmenistan’ın ‘Tam Üye’ olarak aile meclisindeki yerini alması, ekonomik engelleri de ortadan kaldıracaktır. Zengezur Koridoru ve Bakü-Tiflis-Kars hattı ile entegre olacak Orta Koridor sayesinde, sadece malları değil, refahı ve istikrarı da birlikte taşıyacağız.”

“LİDERLERİMİZİN İRADESİ YOLUMUZU AYDINLATIYOR”

Türkmenistan Ankara Büyükelçisi Mekan İşanguliyev ise konuşmasında, iki ülke Devlet Başkanlarının ortaya koyduğu güçlü siyasi iradenin, iş dünyasının önünü açtığını belirtti. Büyükelçi İşanguliyev, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Türkmenistan ve Türkiye, kökleri tarihin derinliklerine uzanan, aynı ağacın iki güçlü dalıdır. Sayın Cumhurbaşkanlarımızın bizlere hedef olarak gösterdiği 5 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Türkmenistan’ın tarafsızlık politikası ve istikrarlı ekonomisi, Türk yatırımcılar için güvenli bir limandır. Özellikle tekstil, enerji ve sanayi alanlarında Türk kardeşlerimizle kurduğumuz ortaklıklar, dünya pazarlarında rekabet gücümüzü artırmaktadır.”

İş dünyasına açık çağrıda bulunan İşanguliyev, Türkmenistan’ın kapılarının Türk müteşebbislerine sonuna kadar açık olduğunu vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ülkemizde hayata geçirilen devasa projelerde Türk şirketlerinin imzasını görmekten gurur duyuyoruz. Aşkabat’ın modern yüzünde Türk mühendislerinin ve işçilerinin alın teri vardır. Büyükelçilik olarak, iki ülke arasında köprü vazifesi gören, istihdam sağlayan ve değer üreten her bir iş insanımızın yanındayız. Bu toplantının, yeni ortaklıklara ve yatırımlara vesile olacağına yürekten inanıyorum.”

“GÖNÜL KÖPRÜLERİNİ TİCARETLE TAÇLANDIRIYORUZ”

Programın paydaşlarından TÜRKSİT Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Kurnaz da sivil toplumun ilişkilerdeki "birleştirici" rolüne dikkat çekti. Kurnaz, konuşmasının ilk bölümünde kardeşlik hukukuna değindi:

“Bizler, TÜRKSİT ve EkoAvrasya olarak yıllardır sivil toplum alanında ‘gönül coğrafyası’ dediğimiz bu topraklara emek veriyoruz. Ancak biliyoruz ki, sadece gönül bağı yetmez; bu bağın çelik halatlarla, yani ticaret ve ekonomiyle güçlendirilmesi gerekir. Bugün bu salonda gördüğümüz tablo, sivil toplumun kurduğu köprülerin üzerinden artık dev projelerin geçeceğinin müjdesidir. Türkmenistan’ın kalkınması Türkiye’nin gücüdür; Türkiye’nin gücü Türkmenistan’ın gururudur.”

Kurnaz, konuşmasının ikinci bölümünde ise bölgesel istikrar ve geleceğe dair vizyonunu şu sözlerle paylaştı:

“Türkmen gazının Türkiye üzerinden dünyaya açılması, yalnızca bir ticaret projesi değil, aynı zamanda bölgesel barışın ve istikrarın sigortasıdır. Bizler iş dünyası ve sivil toplum kuruluşları olarak, devletlerimizin açtığı bu yolda daha hızlı koşmak zorundayız. İnanıyorum ki; bugün burada atılan imzalar ve kurulan dostluklar, sadece iki ülkenin ekonomisine değil, Türk dünyasının gelecek nesillerine bırakılacak en kıymetli miras olacaktır.”

ENERJİ VE İNŞAAT SEKTÖRÜNDEN YOĞUN İLGİ

Konuşmaların ardından gerçekleşen ikili görüşmelerde, özellikle Mart 2025’te başlayan doğalgaz akışının artırılması ve Türkmenistan’daki yeni inşaat projeleri gündeme geldi.

Konuşmaların ardından gerçekleşen B2B görüşmelerde, enerji, lojistik ve inşaat sektörlerindeki yeni fırsatlar değerlendirildi. Toplantı, 2026 yılında Türkiye’de yapılacak Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Zirvesi öncesinde, iş dünyasının beklentilerini somutlaştıran bir "sonuç bildirgesi" niteliğinde sona erdi. Etkinlik, katılımcıların aile fotoğrafı çektirmesiyle tamamlandı.