Ankara’nın vergi şampiyonu Rahmi Koç: 480 milyon liralık gelir vergisi

Ankara'da en fazla gelir ve kurumlar vergisi ödeyen mükellefler listesi açıklandı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Ankara’nın vergi şampiyonu Rahmi Koç: 480 milyon liralık gelir vergisi
Yayınlanma:

 2023 yılı vergilendirme dönemine ilişkin yapılan değerlendirmede, Rahmi Koç, 480 milyon lira ile en yüksek gelir vergisi ödeyen kişi oldu.

Ankara Defterdarlığı tarafından açıklanan verilere göre, il genelinde en fazla vergi ödeyen 100 mükellefin yer aldığı liste kamuoyuyla paylaşıldı. Kurumlar vergisi kategorisinde ise Türkiye Elektrik İletim A.Ş., 5 milyar 820 milyon lira vergi ile zirveye yerleşti.

Eti Maden İşletmeleri ise 3 milyar 598 milyon lira vergi ödeyerek ikinci sırada yer aldı.

Benzine zam yolda!Benzine zam yolda!Ekonomi
Rahmi Koç vergi vergi rekortmeni
Günün Manşetleri
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne inceleme
Polisi şehit eden şüpheli adliyeye sevk edildi
Erdoğan'dan ABD'deki seçimlerle ilgili açıklama
Şehit polis Şeyda Yılmaz için cenaze töreni düzenlendi
Bakan Yılmaz Tunç'tan yeni anayasa açıklaması
Bakan Yılmaz Tunç'tan Narin cinayetiyle ilgili açıklama
Hizbullah Komutanları Beyrut’ta son yolculuklarına uğurlandı
Bursa'da uçak kazası
MSB: 3 terörist etkisiz hale getirildi
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Rusya’ya resmi ziyaret gerçekleştirecek
Çok Okunanlar
İslam Memiş'ten gram altın ve döviz yatırımcılarına önemli uyarılar! İslam Memiş'ten gram altın ve döviz yatırımcılarına önemli uyarılar!
9 saat sürecek elektrik kesintisi: 18 ilçe etkilenecek 9 saat sürecek elektrik kesintisi: 18 ilçe etkilenecek
Enes Güran'ın kolundaki izle ilgili rapor çıktı: Isırık izleri kime ait? Enes Güran'ın kolundaki izle ilgili rapor çıktı: Isırık izleri kime ait?
İstanbul’da firar eden şüpheli polis memurunu Şehit etti! İstanbul’da firar eden şüpheli polis memurunu Şehit etti!
Hizbullah Komutanı: "İsrail dehşetten ölecek" Hizbullah Komutanı: "İsrail dehşetten ölecek"