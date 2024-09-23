Ankara’nın vergi şampiyonu Rahmi Koç: 480 milyon liralık gelir vergisi

2023 yılı vergilendirme dönemine ilişkin yapılan değerlendirmede, Rahmi Koç, 480 milyon lira ile en yüksek gelir vergisi ödeyen kişi oldu.

Ankara Defterdarlığı tarafından açıklanan verilere göre, il genelinde en fazla vergi ödeyen 100 mükellefin yer aldığı liste kamuoyuyla paylaşıldı. Kurumlar vergisi kategorisinde ise Türkiye Elektrik İletim A.Ş., 5 milyar 820 milyon lira vergi ile zirveye yerleşti.

Eti Maden İşletmeleri ise 3 milyar 598 milyon lira vergi ödeyerek ikinci sırada yer aldı.