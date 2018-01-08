2017 yılında Antalya 184 ülkeden 10 milyonu aşkın turisti ağırladı. Hatta kente Maldivler'den bile turist geldi.

Antalya'nın güzellikleri ve uygun tatil imkanı Maldivler'den bile turist çekti.



Geçtiğmiz yıl Antalya 184 ülkeden gelen 10 milyon 486 bin 191 turisti ağırladı.



2017'de Antalya; Mauritus, Trinidad, Eritre, Kribati, Benin gibi ülkelerden az sayıda da olsa turist çekti. Hatta Antalya'ya, Hint Okyanusu'nda 1200 adadan oluşan Maldivler'den bile 6 turist geldi.



Diğer yandan yurtdışında yaşayan Türk vatandaşları da son 4 yılın en yüksek rakamına ulaştı. Gurbetçiler tatil için Türkiye'yi tercih etti. Artış 2017'de bir önceki yıla göre yüzde 14 olarak yansıdı.



Yurtdışında ikamet eden 534 bin Türk vatandaşı da tatil için Antalya'yı tercih etti.





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