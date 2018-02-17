Dünyaca ünlü Antalya Kaleiçi’nde esnaf zor durumda. 30 esnaf kepenk kapattı, 25’i de işyerini devretti. Çok sayıda esnaf da dükkanını devretmeye hazırlanıyor.

Bilinen 2 bin 400 yıllık tarihiyle Kaleiçi, sahip olduğu eserleri, yat limanı ve eşsiz manzarasıyla Antalya’nın en önemli simgesi.



Yaz-kış, kente ayak basanların görmeden geçemediği Kaleiçi’nde şimdilerde işler yolunda değil. Öyle ki o tarih kokan dar sokaklarında deyim yerindeyse in cin top oynuyor.

Kent turizmi açısından tartışılmaz bir yere sahip olan Kaleiçi’nde, kimi esnaf kepenk kapattı kimi de devretmeye hazırlanıyor.



Turizm krizinin en ağır faturası, turizmin başkentine yazıldı. Ancak gelişen ilişkiler, esnafı 2018 için umutlandırdı.



Sorun kente turist gelmemesinden çok Kaleiçi’nin tanıtılmamasında.



Kalekapısı Esnafını Güçlendirme ve Kalkındırma Derneği Başkanı Hasan Kilit, Kaleiçi’nin yeniden cazip hale gelebilmesi için önerilerini sıraladı.







HABER: DEVRİM DÖNMEZ - KAMERA: MESUT TÖRÜN

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