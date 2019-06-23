Antalya, nüfusunun iki katı turist ağırladı. Turizmin başkenti Antalya'ya hava yoluyla gelen turist sayısı bu yıl 4 milyon 943 bin 637'e ulaştı.

Dünyanın en önemli turizm merkezlerinden biri olan Antalya'ya turist akın etti.



Turizmin başkenti sayılan Antalya 5 buçuk ayda nüfusunun yaklaşık iki katı kadar yabancı turisti ağırladı.



Geçen yıl yaklaşık 14 milyon yabancı turisti ağırlayan, kenti 22 Haziran tarihi itibarıyla ziyaret eden turist 4 milyon 943 bin 637'e ulaştı.



2 buçuk milyon nüfusa sahip Antalya'nın, 2019 yılında yeni bir rekora ulaşacağı tahmin ediliyor.





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