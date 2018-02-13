Antalya Ticaret ve Sanayi Odası, 2017 değerlendirme toplantısı düzenledi. Toplantıda ekonomik belirsizlik iş verenin en büyük sorunu olarak öne çıktı.

Antalya iş dünyası 2017 yılını değerlendirdi, 2018 yılını umut yılı ilan etti.



Antalya Ticaret ve Sanayi Odası, 2017 Değerlendirme 2018 Beklenti ve Piyasa Anketi'ne ilişkin toplantı düzenledi.



ATSO Başkanı Davut Çetin 2018 de yüzde 5 büyüme öngördüklerini açıkladı.



ATSO Kent merkezindeki ekonomiye ilişkin bir de anket yaptı. Antalya ticaretinin fotoğrafı çekildi. Ekonomideki temel sorunlar ankette ön plana çıktı.





HABER: DEVRİM DÖNMEZ-KAMERA: MESUT TÖRÜN

ulusal.com.tr