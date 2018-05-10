Antalya'ya 4 ay içinde 1 milyon 200 bin turist geldi. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41 artış var. Kente giden turistlerin çoğu Rus ve Almanlardan oluşuyor.

Antalya yeniden Rus ve Alman turistlerin gözdesi oldu.Yılın ilk 4 ayında Antalya'ya gelen turist sayısı 1 milyon 200 bini aştı. Bu rakamın yarıdan fazlasını ise Rus ve Alman turistler oluşturuyor.Türkiye'nin turizm cenneti Antalya'yı en çok tercih eden ülkelerin başında Almanlar, ikinci sırada ise Ruslar yer aldı.Antalyalı turizmciler rakamlardaki artıştan umutlu. Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Erkan Yağcı, geçen yıl Rusya'nın ilk sırada olduğunu söyledi."Almanya'da bu yıl ciddi bir büyüme oranı bekliyoruz." diyen Yağcı, Rusya pazarındaki büyümenin de çok önemli olduğunu, ciddi bir talep artışı yaşandığını, böyle giderse Rusya pazarında da bu yıl çift haneli bir büyümenin yaşanacağını bildirdi.Yağcı'ya göre iç pazarda da ciddi bir hareketlenme yaşanıyor. Ay sonuna kadar sürecek erken rezervasyonlarda önemli bir talep artışı söz konusu.