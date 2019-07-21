Dünyanın birçok ülkesinden misafirleri ağırlayan Antalya'ya gelen turist sayısı 6 milyon 915 bin oldu. Sahilleri ve otelleri dolan kentten güzel görüntüler getiriyoruz

Hava sıcaklığı 38, deniz suyu 28 derece... Türkiye'nin hatta dünyanın önde gelen turizm merkezlerinden olan Antalya hareketli günler yaşıyor.



Antalya, lüks otellerinin yanı sıra bakir koyları, denizi, antik kentleri ve kültürel yapısıyla dikkat çekiyor.



Antalya'da, 14 Temmuz'da 96 bin 191 kişiyle tüm zamanların en yüksek günlük turist sayısına ulaşıldı.



Bu yıl ocak ayından 18 Temmuz'a kadar kente 6 milyon 914 bin 909 yabancı turist geldi. Böylece önceki yılın aynı dönemine göre gelen turist sayısında yüzde 16 artış yaşandı.



Hedef 16 milyon yabancı turuisti ağırlamak.



Turizimciler kurban bayramı tatilinin de 9 güne çıkmasını istiyor.



ulusal.com.tr